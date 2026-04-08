Spotify presentó este miércoles un proyecto fílmico de un concierto exclusivo que ofreció Bad Bunny el pasado 7 de marzo en Tokio, en lo que fue el primer espectáculo del artista puertorriqueño en Asia.

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“Nunca imaginé que un día estaría dando un show en Tokio, ni en tantos otros lugares del mundo donde he tocado. Lo disfruto y me siento agradecido”, dijo Bad Bunny en un comunicado de prensa enviado por Spotify.

“La música y el amor que le tengo a lo que hago me han traído hasta aquí. Para mí, es una validación de que cuando amas lo que haces y lo haces con dedicación, puedes llegar a lugares que nunca imaginaste”, resaltó ‘El conejo malo’ en la nota.

El espectáculo proyectado en película, titulado ‘Billions Club Live with Bad Bunny: A Concert Film’, captura la histórica presentación de Bad Bunny por una sola noche frente a más de 2.300 de sus mayores aficionados en Spotify.

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Este fue su primer concierto en Asia, específicamente en el velódromo cubierto Tipstar Dome Chiba, en Tokio, donde celebró sus canciones que ingresaron al Billions Club de Spotify.

Spotify/Cortesía

En colaboración con Stillz, su socio creativo de larga data, y quien en esta ocasión participa como director y fotógrafo, el film proyecto a Bad Bunny interpretando ocho de sus mayores éxitos, entre ellos, ‘Tití Me Preguntó’, ‘Yonaguni’ y ‘NUEVAYoL’, además de momentos inéditos como una versión en salsa de ‘MIA’.

La película, que tiene una duración de 42 minutos, también suma comentarios exclusivos de Bad Bunny reflexionando sobre su carrera y su conexión con sus seguidores.

Además Revelan canción inédita de Yeison Jiménez que será interpretada por el artista Ciro Quiñones

El proyecto fílmico se puede ver en dispositivos iOS, Android, desktop y televisión.

Los usuarios podrán activar subtítulos en inglés, español, portugués, japonés, francés y alemán en sus dispositivos móviles y la televisión.

Hasta el pasado 30 de marzo, Bad Bunny contaba con 30 canciones dentro del Billions Club de Spotify, siendo ‘EoO’ la más reciente en alcanzar este hito.

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El Billions Club se ha convertido en el programa más emblemático de Spotify, que hoy incluye una principal lista de canciones, placas para artistas, una serie en video y ahora conciertos en vivo y contenido audiovisual de larga duración.