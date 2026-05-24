La transformación tecnológica y el crecimiento de sectores como la inteligencia artificial, el nearshoring y la economía digital están cambiando las apuestas académicas de miles de jóvenes en Colombia. Cada vez más universidades e instituciones técnicas amplían su oferta en programas relacionados con tecnología, innovación y habilidades digitales, en respuesta a un mercado laboral que demanda nuevos perfiles profesionales.

Algunas de las carreras y áreas que hoy ganan protagonismo en Colombia:

Inteligencia Artificial

Una de las áreas con mayor crecimiento en el país. Forma profesionales capaces de desarrollar sistemas inteligentes, automatización, aprendizaje automático y soluciones basadas en datos. Su aplicación se extiende a sectores como salud, finanzas, educación, logística y comercio.

Ciencia de Datos

Combina estadística, programación y análisis de información para convertir grandes volúmenes de datos en decisiones estratégicas. Empresas de distintos sectores buscan perfiles capaces de interpretar información y generar modelos predictivos.

Ciberseguridad

El aumento de ataques digitales y riesgos tecnológicos disparó la demanda de expertos en protección de datos, seguridad informática y prevención de amenazas digitales. Hoy es una de las áreas con mayor necesidad de talento especializado.

Desarrollo de Software

Sigue siendo una de las carreras más demandadas por empresas tecnológicas y startups. Incluye desarrollo web, aplicaciones móviles, plataformas digitales y soluciones empresariales.

Energías Renovables

La transición energética abrió espacio para programas relacionados con energía solar, eólica, sostenibilidad y gestión ambiental. Colombia busca fortalecer capacidades técnicas para responder a los desafíos energéticos y climáticos.

Animación Digital y Videojuegos

El crecimiento de las industrias creativas y de entretenimiento impulsó programas enfocados en diseño digital, modelado 3D, producción audiovisual y desarrollo de videojuegos.

Logística y Comercio Internacional

El crecimiento del nearshoring y la expansión de operaciones internacionales en ciudades como Barranquilla y Cartagena aumentaron la demanda de profesionales en cadenas de suministro, puertos y comercio exterior.

Marketing Digital y Creación de Contenido

Las marcas demandan cada vez más profesionales capaces de gestionar redes sociales, estrategias digitales, posicionamiento de marca y campañas basadas en analítica y plataformas digitales.

Automatización y Robótica

La industria 4.0 continúa creciendo en sectores manufactureros y productivos. Estas carreras se enfocan en procesos automatizados, robótica industrial y tecnologías inteligentes aplicadas a producción.