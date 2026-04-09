Con la temporada de verano aún en marcha, el sistema moda sigue teniendo claro hacia dónde se moverán las tendencias de 2026.

Aunque el clima lluvioso todavía no acompaña del todo, con jornadas marcadas por la lluvia en varias regiones, la industria, los diseñadores y los expertos coinciden en que es momento de mirar hacia adelante en cuanto a los colores, siluetas y estilismos, que en las ultimas pasarelas comenzaron a definir un panorama donde el exceso, la mezcla y la expresión individual toman protagonismo.

Lejos del minimalismo que dominó temporadas anteriores, la moda para 2026 se inclina por propuestas más audaces. La superposición de capas, el uso de accesorios llamativos y la combinación de tonos contrastantes son lo que se apoderará de los closets.

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En conversación con EL HERALDO, la estilista Juliana Pedraza y la diseñadora Karen Guevara analizaron las claves de esta nueva temporada y sobre lo que se impondrá en los próximos meses.

El rosa resalta

Para Juliana Pedraza, uno de los grandes protagonistas cromáticos será el rosa pálido. Aunque no es un tono nuevo en las pasarelas, su permanencia demuestra su versatilidad y capacidad de adaptación.

“Es un color que favorece, que permite múltiples combinaciones y que puede reinterpretarse desde distintas épocas. Las referencias van desde una estética dosmilera, visible en propuestas contemporáneas, hasta evocaciones setenteras que apuestan por la fluidez y la nostalgia”, explicó.

Este tono se posiciona tanto en estilismos monocromáticos, como trajes de falda y chaqueta, pero también en combinaciones más dinámicas donde entran en juego texturas como el satén, detalles como lazos o elementos en movimiento como los flecos. La clave, según Pedraza, está en su capacidad de transitar entre lo sutil y lo llamativo.

Historia y comodidad

Otro de los elementos que marcarán la temporada es el regreso de los pantalones bombacho, una prenda con fuerte carga histórica que resurge bajo una mirada contemporánea. Su silueta amplia y su aire relajado evocan décadas pasadas, especialmente los años 80, pero también se insertan en la actual ola boho que ha recuperado fuerza en las pasarelas internacionales.

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“Firmas de distintos estilos han apostado por esta pieza, reinterpretándola en materiales, largos y combinaciones distintas. Desde versiones más estructuradas acompañadas de chaquetas tipo workwear y capas de cuero, hasta propuestas más frescas como los bloomers en formato short, el pantalón bombacho definitivamente vuelve como una opción versátil que es muy cómoda y sofisticada”, mencionó la diseñadora Karen Guevara.

La inspiración lencera también ocupa un lugar central en la narrativa de la temporada. El camisón transparente, en particular, se posiciona como una de las prendas protagonistas. Su presencia en múltiples colecciones demuestra su capacidad de adaptación, la diseñadora explicó que esta prenda puede leerse de forma sensual sin llegar a lo vulgar.

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“Estamos viendo mucho la combinación de prendas tipo lencería desde inicio de año, que están siendo combinadas con blazer, pantalones elegantes, faldas, que en definitiva, hacen que el look completo se vea elegante y no vulgar. Estoy va acompañado de un buen clean look, es decir, peinados pulidos y accesorios llamativos que también están en tendencia. Aretes grandes, collares, pulseras e incluso, accesorios en el cabello”.