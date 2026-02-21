Reconocidos salseros esperaban que en algún momento no muy lejano Rubén Blades y Willie Colón, quienes formaron uno de los dúos más exitosos en la historia del género, hicieran las paces y se reencontraran tras más de 20 años de enemistad por una disputa económica y judicial.

El junte que esperaban ver millones de salseros no pudo ser, pues Blades y ‘El malo del Bronx’, como conocían a Willie Colón en el mundo de la música, no pudieron superar sus diferencias y Colón partió de este mundo sin poder cumplirle el sueño a los fanáticos de la salsa.

Luis ‘Perico’ Ortiz, Gilberto Santa Rosa y Humberto Ramírez son algunos de los músicos que esperaban que Blades y Colón volvieran a reunirse para grabar al menos una canción y provocar millones de vítores en el mundo, tal y como lo hicieron en su momento de gloria en la década de 1970.

“En mi carácter personal, me encantaría” que volvieran, aseguró en su momento Ortiz, quien tuvo la dicha de ser el arreglista musical en los famosos temas ‘Pedro Navaja’ y ‘Plástico’, incluidos en el disco ‘Siembra’ (1978), de Blades y Colón.

Rubén Blades durante una presentación.

¿Cuál fue el origen de la enemistad?

El conflicto entre Blades y Colón ocurrió en el año 2003, cuando después de reunirse en un concierto en el Estadio Hiram Bithron, en San Juan, para celebrar los 25 años de ‘Siembra’, Colón acusó a Blades de no pagarle la suma de dinero convenida.

Blades señaló que para el evento, producido por los puertorriqueños Ariel Rivas y César Sainz, cobraría 350.000 dólares y que, tras pagar los gastos de hotel, músicos y pasajes aéreos, entre otros, dividiría el sobrante a partes iguales con Colón.

Sin embargo, el abogado de profesión y exministro de Turismo de Panamá aseguró que solo recibió 68.000 dólares, y Colón lo demandó en mayo de 2007 alegando que le debía 115.000 dólares por los honorarios del concierto.

A la edad de 75 años murió el cantante Willie Colon.

Finalmente, en el año 2013, el juez Bruce J. McGiverin, del Tribunal Federal de San Juan, decidió a favor de Blades, encontrando que la promotora del concierto en efecto recibió el dinero de los artistas y lo usó para pagar deudas de la empresa sin permiso.

Desde que ocurrió su división en el 2003, ambos se presentaron en varias ocasiones en Puerto Rico, pero por separado.