Más allá del músico que revolucionó la salsa, la biografía de Willie Colón también es protagonizada por otras esferas de la vida pública. El 26 de mayo de 2014, tras graduarse de la Academia de Policía del Condado de Westchester, juró como Subsheriff del Departamento de Seguridad Pública de ese condado en el estado de Nueva York.

Años después, el 13 de diciembre de 2017, ascendió al rango de Teniente Adjunto, asumiendo mayores responsabilidades dentro de la institución. A los 60 años largos, el hombre del trombón pesado sumaba uniforme y placa a su hoja de vida.

Su tránsito por la vida pública había comenzado mucho antes. Entre 1989 y 1993 fue asistente especial y portavoz del entonces alcalde de Nueva York, David Dinkins. En 1994 se lanzó a la arena electoral en las primarias demócratas para el Congreso, enfrentando a Eliot Engel, y aunque no logró la victoria, obtuvo un respaldo significativo. En 2001 volvió a aspirar, esta vez a la Defensoría del Pueblo de la ciudad.

Durante 12 años trabajó como asesor del alcalde Michael Bloomberg y enlace con la Comisión de Medios de Entretenimiento Latinos, consolidando su influencia en la representación cultural de la comunidad hispana en Nueva York.

En el plano académico fue profesor visitante y recibió títulos honorarios en música y humanidades. En 1991 obtuvo la prestigiosa Beca Chubb de la Universidad de Yale, reconocimiento reservado a figuras con impacto en asuntos públicos.

Su activismo trascendió fronteras. En 1999 integró la delegación de Jubilee 2000 que viajó al Vaticano junto a personalidades como Bono y Quincy Jones. La iniciativa recibió el respaldo del papa Juan Pablo II y contribuyó a que el entonces presidente Bill Clinton impulsara la condonación de parte de la deuda externa de países en desarrollo, dentro de un proceso que alcanzó los 100.000 millones de dólares.

También fijó posición en América Latina. Fue crítico del gobierno de Hugo Chávez y respaldó al dirigente opositor Henrique Capriles Radonski, incluso componiendo el tema “Mentira Fresca”, que circuló ampliamente en redes sociales.