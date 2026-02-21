Juan José Jaramillo dejaría su cargo al frente de Carnaval S.A. y, de manera provisional, la dirección quedaría en manos del secretario distrital de Cultura, Juan Carlos Ospino.

La determinación surge tras los primeros análisis de la organización de las fiestas. En esas evaluaciones se habría concluido que la irrupción del público en los desfiles de la Vía 40, especialmente durante la Batalla de Flores, estuvo relacionada con fallas en la supervisión de la empresa encargada de la logística.

El relevo se habría definido en la mañana de este sábado y su oficialización estaría prevista para el lunes a primeras horas.

Jaramillo, quien es psicólogo de profesión, fue secretario de Cultura de Barranquilla, pero además ha ocupado otros cargos como director de la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta (Clena) y director del Sisbén en la capital del Atlántico.