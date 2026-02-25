El regreso de Kike Santander a la televisión colombiana ha despertado nuevamente el interés del público por su vida personal y profesional.

Su presencia como jurado principal en A Otro Nivel es muy importante, por todo lo que le ha dado al mundo musical. Kike desde hace décadas ha triunfado en la industria musical internacional.

Antes de su actual participación en televisión, Kike Santander ya figuraba como uno de los compositores y productores más influyentes del mercado hispano. Su sello romántico y melódico ayudó a definir el sonido de varias generaciones de artistas latinos.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado con figuras de alcance mundial como Luis Miguel, Cristian Castro, Thalía, Alejandro Fernández y Gloria Estefan, contribuyendo a consolidar el pop romántico latino como uno de los géneros más exitosos en el mercado internacional.

En “A Otro Nivel”, Santander no solo evalúa afinación o técnica vocal. Su criterio está respaldado por años de experiencia en producción, composición y dirección artística, elementos que le permiten identificar potencial comercial y proyección internacional en los participantes.

Las canciones escritas y producidas por Kike Santander

Por amarte así – Cristian Castro

Yo quería – Cristian Castro

Suavemente- Elvis Crespo

“Arrasando” (participación en producción y composición dentro de su etapa pop) – Thalía

No me ames – Jennifer Lopez y Marc Anthony

Si tu supieras - Alejando Fernández