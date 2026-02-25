Los Premios India Catalina confirmaron a Flavia Dos Santos como una de las presentadoras oficiales de la ceremonia de su 42ª edición. Psicóloga, sexóloga, conferencista y figura de la televisión colombiana, Flavia cuenta con más de 20 años de trayectoria en medios de comunicación nacionales e internacionales.

Lea Shakira es nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll 2026

De origen brasileño, su presencia adquiere un significado especial en esta edición, en la que Brasil es el País Invitado de Honor. Su participación establece un puente simbólico y cultural entre Colombia y Brasil en una gala que celebra la creación audiovisual iberoamericana.

Flavia se une a María José Barraza, también confirmada como presentadora oficial. Ambas conducirán la ceremonia que reconoce lo mejor de la industria audiovisual colombiana y regional.

La edición 2026 amplía su alcance con nuevas categorías que reconocen formatos emergentes y narrativas digitales, entre ellas: Mejor Contenido con Producción Sostenible, Mejor Vodcast Conversacional, Vodcast Favorito del Público, Mejor Video Musical, Mejor Serie de Ficción Vertical y Mejor Corto Vertical. Asimismo, la categoría Podcast se reorganiza incorporando nuevas distinciones para plataformas y contenidos digitales.

Aquí Aquel ‘Misterio’ que le pusieron a Leandro Díaz para nunca quererlo

La gala se realizará el 18 de abril de 2026 en la Plaza de la Aduana, en Cartagena de Indias. La transmisión oficial será por TNT y los canales regionales, llevando la ceremonia a toda Iberoamérica.