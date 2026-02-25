Shakira vuelve a poner su nombre en lo más alto. La cantante barranquillera fue nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll 2026, uno de los reconocimientos más importantes en la historia de la música. En la lista aparece junto a artistas muy conocidos como Mariah Carey y Phil Collins.

Este año hay 17 nominados. Entre ellos están Mariah Carey, Phil Collins, Lauryn Hill, Billy Idol, INXS, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis, Pink y Sade. Son artistas de distintos estilos y generaciones que han dejado huella con sus canciones.

Para poder ser nominado, el artista debe haber lanzado su primer disco hace al menos 25 años. En el caso de Shakira, su carrera comenzó en 1991 con el álbum Magia. Desde entonces ha construido una trayectoria llena de éxitos que la llevó de Barranquilla al mundo entero.

Esta es la primera vez que Shakira es nominada. También es la primera nominación para artistas como Lauryn Hill, Jeff Buckley, Wu-Tang Clan y Pink. En cambio, otros nombres como Mariah Carey, Iron Maiden, Joy Division/New Order y Oasis ya habían sido nominados en años anteriores.

Phil Collins recibe su primera nominación como solista por su disco Face Value de 1981, aunque ya había sido incluido antes como integrante de Genesis. INXS también entra por primera vez en la lista gracias a su álbum de 1980.

Los elegidos finales serán definidos por un grupo internacional de más de 1.200 expertos de la industria musical. Los nombres de quienes ingresarán al Salón de la Fama se conocerán en abril y la ceremonia se realizará en otoño.