Barranquilla está lista para La Guacherna, que este año promete estar fuera de serie y tener una dimensión histórica en la ciudad. En entrevista con la directora de EL HERALDO, Erika Fontalvo Galofre, el gerente del Carnaval de Barranquilla, Juan José ‘Juancho’ Jaramillo Buitrago, habló sobre los retos y las novedades del desfile más importante del precarnaval, que se realizará este viernes 6 de febrero con un recorrido dedicado a las danzas patrimoniales.

‘Juancho’ Jaramillo señaló que La Guacherna 2026 será un homenaje a los hacedores del Carnaval, con una apertura histórica de más de 66 danzas tradicionales, seguida por la reina y un tributo a los bailes cantados y a la herencia afrocolombiana del río Magdalena, en un recorrido que contará con la participación de más de 20 mil miembros de grupos folclóricos y artísticos. Además, como novedad, a este desfile regresarán a este escenario 27 grupos de tradición ganadores del Congo de Oro, acompañados por más de 25 artistas y orquestas en vivo.

“Estas 27 danzas regresan nuevamente a ser la delicia de La Guacherna. Danzas de relación, danzas de tradición, danzas ganadoras de Congo que habían dejado de salir. El Congo, su representación, Son de Negro, todas, todas van a estar ahí. Y de verdad que eso nos trae alrededor de 2.000, 2.500 personas nuevas. Es La Guacherna que más inscritos tiene, ya sobrepasamos los 20 mil, y como lo decía Esthercita: La Guacherna es el desorden organizado de esta ciudad, de libre expresión, de libre participación.“, expresó Juancho Jaramillo.

Finalmente invitó a locales y turistas a seguir las recomendaciones de las autoridades, resaltandoque Barranquilla registra una alta afluencia de público que llegará a disfrutar del Carnaval. “La ciudad está llena; lo hemos visto en los malecones, en el Malecón del Río, en el Malecón de Rebolo, en todos nuestros parques; en fin, en Puerto Mocho y en Mallorquín”, comentó