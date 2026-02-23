Si alguien quiere entender cómo se convierte la herida en himno, tendría que sentarse a conversar con Shakira. Porque lo que empezó como una frase punzante (Las Mujeres Ya No Lloran), terminó convertida en bandera global, en consigna coreada por estadios enteros y en el nombre de la gira que, un año después de su arranque, ya es historia pura de la música latina.

Ni la propia artista, consolidada luego de más de tres décadas de carrera, pudo anticipar la magnitud del fenómeno. Esa sentencia nacida del desamor dejó de ser un verso para transformarse en narrativa de la época. La cantan niñas que apenas descubren el pop y la corean adultos que crecieron con Antología.

La abrazan quienes vibraron con su sesión junto a Bizarrap y quienes guardan en la memoria los acordes noventeros de sus primeras baladas. Todos confluyen en el mismo ritual que consiste en verla regresar, más fuerte, a los escenarios del mundo.

El 11 de febrero de 2025, bajo el cielo azulado del Estadio Olímpico Nilton Santos, en Río de Janeiro, arrancó la travesía más ambiciosa, íntima y costosa de su trayectoria: el ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’. Aquella noche marcó el inicio de una gira, y también fue el punto de partida de un renacimiento artístico que cruzó continentes, agotó entradas en cuestión de horas y convirtió cada presentación en una celebración multitudinaria.

Doce meses después, el balance lo dice todo. La gira fue certificada por Guinness World Records como la más taquillera de la historia para un artista latino con una recaudación de 421,6 millones de dólares, que equivalen aproximadamente a 1.56 billones de pesos colombianos, superando la marca que ostentaba el mexicano Luis Miguel con su ‘Luis Miguel Tour 23-24’, que había logrado 409,5 millones de dólares.

Y entonces, vienen las preguntas: ¿De dónde saca tanta fuerza? ¿Cómo logra mantenerse vigente en una industria que cambia todo el tiempo? Sin duda, Shakira convirtió la adversidad en combustible creativo y el dolor en espectáculo catártico, palabras que ha utilizado la prensa mundial para describir un fenómeno que todavía no culmina.

Nunca antes visto

Entre todos los destinos que ha recorrido, en Ciudad de México doce noches consecutivas en el Estadio GNP Seguros, bastaron para que la artista barranquillera marcara un récord sin precedentes en ese escenario.

Nunca antes una figura internacional había logrado tantas funciones de una misma gira en ese recinto. Cada concierto reunió a cerca de 65.000 asistentes, de acuerdo con la promotora OCESA. Fueron 780.000 boletas vendidas en un solo estadio, una cifra que no solo confirma el poder de convocatoria de la cantante, sino que la instala como la artista con mayor número de presentaciones en ese lugar bajo una misma producción.

Y el capítulo en tierras aztecas aún no termina. Recientemente, la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, confirmó que Shakira ofrecerá un concierto gratuito el próximo 1° de marzo en el Zócalo de Ciudad de México, la plaza pública más emblemática del país. El evento será organizado en conjunto con Grupo Modelo, en el marco de la conmemoración del centenario de la histórica cervecera mexicana.

Une generaciones

Shakira ha logrado lo que pocos artistas latinoamericanos pueden exhibir y es la permanencia. Para el especialista en música Alberto Marchena, ahí radica la clave de su fenómeno.

“La gran ventaja de ella es que es una artista con una carrera bastante larga y exitosa. Tiene un repertorio supremamente grande, envidiable, que muchos artistas quisieran tener, especialmente en la música latina. A un concierto de Shakira va gente de múltiples generaciones”.

Marchena destaca la estrategia de la artista de trabajar con figuras que marcan cada época. Lo hizo con Maluma en su momento y ahora lo hará con Beéle, integrándose a las nuevas corrientes sin perder identidad. “Siempre se está actualizando con los artistas que están de moda y no cae en lo ridículo. Sus colaboraciones suenan bien”.

Por su parte, la locutora Joyce Lozano, resalta que el lanzamiento de su álbum completamente en español, marcó un regreso a sus raíces y a su base más sólida. “Tenía que arrancar por estos lados. Cantar en su idioma fortaleció aún más el vínculo con su audiencia natural”.

Para Lozano, el trasfondo personal también jugó un papel clave. Tras su mediática separación, la artista convirtió la adversidad en resiliencia. “Demostró que estaba en las cenizas y de las cenizas se levantó como el ave fénix”.

Vivirlo de cerca

Juan Uricoechea, considerado el mayor coleccionista de artículos de Shakira en Colombia, no se ha perdido detalle de la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’. Ha estado en cinco conciertos: dos en Barranquilla y tres en Bogotá. Para él, ha sido una experiencia inolvidable.

Dice que es uno de los shows más largos que ha hecho la artista y que lo mejor es el recorrido por toda su historia musical.

“Nos ha traído una historia increíble desde sus clásicos hasta sus canciones nuevas porque ha desarrollado todo un concepto tanto visual, musical y de show que nos ha podido tener ahí”.

Ahora se vienen fechas en Asia, presentaciones previstas en Arabia y una ruta europea que incluirá varias ciudades del continente.