Con una mezcla de gratitud y seguridad que refleja años de experiencia, Cristina Hurtado hizo su regreso a la pantalla de Caracol Televisión. La presentadora asumió la conducción de ‘A otro nivel’, el concurso musical que se estrenó recientemente y que promete cautivar a los televidentes. En entrevista con ‘Vea’ del medio El Espectador, la presentadora dio detalles de lo que implica su participación en este proyecto.

“Ha sido una nueva etapa en mi vida que estoy tomando con todo el agradecimiento sobre todo a Dios, a la vida, a mi profesión, a mi rigurosidad en el trabajo. Definitivamente a lo que tú apuntas, lo logras. Si yo me comprometo a esto, si yo lo quiero lograr, si tengo una meta, lucho por eso y trabajo hacia eso. Varias veces dije ‘no’, pero finalmente estoy aquí en la casa Caracol. El tiempo de Dios es perfecto, soy muy espiritual, creo mucho en eso, y siempre me visualicé así”, comentó la presentadora.

Asimismo, conducir un concurso musical con intérpretes de trayectoria consolidada representa un gran reto, algo que Cristina asume con total conciencia. Este formato reúne a músicos con años de experiencia y exige un alto nivel de exigencia en cada presentación.

“La experiencia ha sido muy enriquecedora, esto es un reto, cada nuevo proyecto es un nuevo desafío para nosotros como profesionales. Hay que asumirlo con toda la responsabilidad y el compromiso que esto requiere, sobre todo con todo el respeto porque este es un concurso musical de artistas profesionales que tienen una carrera larguísima, otros menos, pero realmente llevan un proceso muy especial, muy dedicado; son personas que están buscando una oportunidad de ser visibles. Entonces ha sido una experiencia muy retadora, pero la estoy haciendo con todo mi amor, con toda la entrega, con todo el respeto, con toda la admiración a este canal y a este proyecto. Lo que encontramos en este programa con mis compañeros es un engranaje tan hermoso, una energía; todo fluye, los chistes los entendemos, las ocurrencias, lo que está fuera de la dinámica del programa, es increíble”, expresó.

Además, uno de los elementos que más llama la atención del concurso es su escenario, un ascensor que supone un desafío tanto para los concursantes como para Cristina.

“Todos son retos. Llegar a un canal nuevo, conocer departamentos nuevos, personas nuevas del equipo técnico, de producción, la parte de entretenimiento, todos los talentos de Caracol. Luego si nos pasamos al ejercicio, eso es otra cosa, nunca me imaginé presentando así, es un ascensor único en el mundo. Cuando el participante no sube el ascensor, me tengo que poner en el papel de la familia que está arriba esperando y todo lo que puede estar pasando en ese momento en su corazón, en su mente, pensar de qué manera puedo con mis palabras sacarlos de ese estado. Pero la tarea se ha hecho, el ejercicio se ha hecho. Lo más lindo que hemos encontrado en este programa es la actitud de ellos. Cuando no los suben de nivel y no entran a la competencia, realmente son muy lindos y ven esa participación como una gran ganancia y un peldaño más para sus carreras, y eso es lo que los va a llevar a ser grandes”.

Más allá de la conducción, este proyecto representa un proceso de evolución para Cristina. “Estoy absolutamente encantada aprendiendo mucho y desaprendiendo algunas cosas. En este oficio a veces nos traemos muchas cosas que en este tipo de formatos uno va cambiando porque vamos mutando, evolucionando”.

En su rol como presentadora, la paisa se considera un nexo fundamental, “soy el puente entre el televidente, el jurado y los participantes, que además son personas superprofesionales: las voces, el talento, tienen un bagaje que se nota en pantalla. Para mí, todos cantan espectacular”.

Finalmente, el significado de estar ‘A otro nivel’, la presentadora lo resume a que es encontrar el equilibrio en todas las fases de nuestra vida. “El equilibrio espiritual, personal, familiar, profesional”.

Además, su faceta de madre toma un protagonismo especial. “No estaba 100 % dedicada a la maternidad, no estaba de ama de casa, aunque me encanta, lo disfruto, es una bendición, un privilegio estar en casa con nuestros hijos. Pero estaba haciendo otras actividades, tenía otros compromisos comerciales, estaba con mi empresa, todos los días voy a mi oficina, tenía diferentes actividades que me ausentaban de casa. No ha sido un cambio extremo, simplemente llegué a este nuevo proyecto que requiere jornadas un poco más larguitas. Pero le explicamos a Mateo, mi hijo menor, y él lo entiende. Comienzo el año con la bendición más bella que Dios me pudo dar porque estas son cosas de Dios, porque todo pasa en el tiempo de él, todo en su perfecta voluntad, y yo lo recibo con agradecimiento y con amor”.