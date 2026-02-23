HBO confirmó la segunda temporada de ‘El caballero de los Siete Reinos’, una serie de drama-fantasía basada en los cuentos de “Dunk y Egg” de George R. R. Martin. La historia narra las aventuras de un ingenuo pero valiente caballero errante, Ser Duncan el Alto, y su joven escudero Egg.

La renovación de la serie se dio incluso antes del estreno de la primera entrega, en enero de 2026. La película de HBO tuvo gran acogida por alejarse de la grandilocuencia política de ‘Game of Thrones’ y ‘House of the Dragon’.

Esta historia opta por un tono más humano y cuenta con episodios de media hora, los cuales conquistaron a la audiencia por su sencillez y cercanía. Se espera que la segunda temporada sea igual o más exitosa que la primera.

“Llevamos dos semanas grabando (la segunda temporada) todos los días”, confirmó Ira Parker, showrunner de la serie, al medio Esquire.

Asimismo, Parker sostuvo al medio estadounidense AV Club que: “Estamos montando algunas escenas ahora, y los directores ya están viendo parte del material, así que es emocionante ver cómo va tomando forma poco a poco”, dijo refiriéndose a la segunda entrega.

Indicó que el equipo de producción avanzó rápidamente con el rodaje, que se realiza en Belfast, y que la postproducción ya está en curso.

Se espera que la segunda temporada se estrene en enero del 2027, manteniendo el mismo calendario de la primera.