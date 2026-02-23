En la mañana de este lunes 23 de febrero, una mujer perdió la vida tras caer desde el décimo piso de la Torre 2 del conjunto residencial Colibrí, en el sector de Alameda del Río.

Las autoridades identificaron a la víctima como Blanca María Martínez, de 65 años, quien murió de manera instantánea debido a la gravedad de las lesiones sufridas en la caída.

Asimismo, el hecho se registró a eso de las 5:05 de la mañana en la calle 112 con carrera 43, cuando vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar el fuerte impacto.

Uniformados de la Policía y ambulancias llegaron al lugar para acordonar la zona y adelantar los actos urgentes.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del incidente y determinar si se trató de un accidente o de un posible suicidio.