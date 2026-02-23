Unidades de la Policía lograron la captura en flagrancia de cuatro individuos – durante tres operativos – presuntamente vinculados a estructuras delincuenciales dedicadas a la extorsión en Barranquilla y Malambo.

Las autoridades indicaron que en medio del primer operativo fue detenido un sujeto señalado de realizar cobros extorsivos en el barrio Chiquinquirá, presuntamente al servicio del Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Los Costeños’. Según las investigaciones, el detenido, quien presenta anotaciones judiciales por el delito de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego, sería el encargado de materializar exigencias económicas a un establecimiento hotelero del sector.

Además, en el procedimiento se incautó un teléfono celular y la suma de $300.000 pesos en efectivo.

En la segunda operación, fueron detenidos dos individuos señalados como presuntos integrantes de una estructura vinculada a ‘Los Costeños’, dedicados al cobro de extorsiones en el barrio Pasadena.

En el lugar se incautaron $500.000, al parecer producto de un pago extorsivo. Los capturados registran anotaciones judiciales por delitos como homicidio, porte y tráfico de armas de fuego, hurto calificado y lesiones personales.

Por último, en el barrio Centro, del municipio de Malambo, unidades del GAULA capturaron captura en flagrancia a un individuo que presuntamente realizaba extorsiones mediante mensajes intimidatorios enviados por aplicaciones, en los que compartía fotografías y videos de los lugares frecuentados por la víctima para generar temor.

Las autoridades señalaron que el detenido sería integrante de ‘Los Costeños’ y subordinado de un cabecilla zonal de dicha estructura. En el procedimiento se incautaron $500.000 pesos y un equipo celular.

“El mensaje es claro: no vamos a permitir que las estructuras criminales continúen afectando la tranquilidad de nuestros comerciantes y ciudadanos. Seguiremos adelantando operaciones contundentes contra la extorsión y fortaleciendo las acciones preventivas e investigativas para garantizar la seguridad en el área metropolitana”, dijo el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.