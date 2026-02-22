Adrián Enrique Barrios, un joven de 28 años, fue asesinado a bala la noche de este sábado 21 de febrero en el municipio de Sabanagrande, Atlántico.

De acuerdo con el comunicado del Departamento de Policía Atlántico, el ataque ocurrió hacia las 11:35 p.m. en el barrio 2 de Marzo, cuando la víctima fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta. Sin mediar palabra, los agresores accionaron un arma de fuego en su contra, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

En el mismo episodio resultó lesionado un hombre de 21 años que se encontraba en el sitio al momento del atentado. El herido fue trasladado hasta el Hospital Universidad del Norte, en el municipio de Soledad, donde permanece bajo atención médica.

Según las autoridades, el hoy occiso era conocido con los alias de ‘El Chino’ o ‘Mecánico’ y registraba 34 anotaciones judiciales por el delito de fuga de presos y una por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Además, al momento del crimen portaba un brazalete electrónico con sistema GPS, dispositivo utilizado por el Inpec para el monitoreo de personas cobijadas con medida de detención domiciliaria.

Unidades de Policía Judicial adelantan labores de verificación y recolección de información para esclarecer los móviles del homicidio e identificar a los responsables.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita avanzar en la investigación, a través de la línea de emergencia 123 o comunicándose con la patrulla del cuadrante más cercano.