Tres hombres que se encontraban en el interior de una tienda en el barrio La Ceiba, localidad Suroccidente de Barranquilla, resultaron heridos con arma de fuego el sábado 21 de febrero.

De acuerdo con el reporte emitido por la Policía Metropolitana, el ataque a bala se registró hacia las 7:20 de la noche del sábado, en la calle 60C con carrera 13.

Hasta el establecimiento comercial llegó a pie un sujeto armado y atentó contra la vida de tres personas que se encontraban en el sitio.

Tras percatarse de que había impactado a las víctimas, el pistolero salió corriendo y abordó una motocicleta que lo esperaba en la esquina. Así, se dio a la huida junto con un cómplice.

En una cámara de seguridad quedó registrado el momento en que el sicario se subió al vehículo y se alejó rápidamente del lugar del ataque.

Los lesionados fueron identificados como José Roicer Cuello Cabrera, Jorge Enrique Escorcia Mendoza y Rafael Enrique Castaño.

Los tres fueron auxiliados por testigos del atentado y llevados al Paso de La Manga, donde el personal médico logró estabilizar a Escorcia Mendoza y Enrique Castaño.

Mientras que Cuello Cabrera se encuentra en delicado estado de salud, por lo que será trasladado a la clínica Adelita de Char.