Tras completarse más de 24 horas con fallas en la aplicación, Bancolombia sostuvo en un comunicado que tras el mantenimiento programado para la madrugada del domingo 22 de febrero, se identificaron fallas en algunos componentes de IBM que dan soporte a su operación.

En ese sentido, recalcaron que desde ese momento, los equipos técnicos de ambas compañías vienen trabajando de manera conjunta para restablecer completamente los servicios afectados.

“Sabemos que esta contingencia genera molestias y frustración, y por eso queremos ser transparentes: seguimos avanzando, pero todavía no estamos en condiciones de confirmar la normalización total de nuestros canales”, señaló Bancolombia.

Indicaron que desde que se identificó la contingencia activamos todas las alternativas operativas disponibles para que nuestros clientes puedan hacer sus principales transacciones.

Canales y alternativas disponibles

La App Mi Bancolombia está disponible para:

Transferencias a cuentas Bancolombia inscritas hasta $30.000.000 y no inscritas hasta $3.000.000.

Consulta de cuentas, saldos y movimientos.

Ojo: el saldo total incluye los recursos disponibles en Bolsillos.

En sucursales físicas:

Retiros de cuentas de Ahorro y Corriente.

Pago de cheques por ventanilla y cheques de Gerencia.

Consignaciones en cheque y efectivo.

Pago de intereses y cancelaciones de CDT

Otras alternativas disponibles:

Pagos en comercios con tarjetas débito y crédito.

Retiros de efectivo en cajeros automáticos y corresponsales.

Desde el banco reiteraron que la seguridad de la información y los recursos de sus clientes se han mantenido protegidas en todo momento, y que la falla se presenta debido a un componente que no entró en funcionamiento de forma adecuada.