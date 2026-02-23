Por: Rosa Angélica Mosquera

¡El amor no tiene edad! Así lo demostraron Jhonny Rivera y Jenny López, una de las parejas más queridas por los colombianos, al casarse el pasado domingo 22 de febrero en el corregimiento de Arabia, en Pereira (Risaralda).

El reconocido cantante de música popular y su novio se dieron el sí en el altar, rodeado de sus seres queridos, amigos y del público que tanto lo aclama. En una boda sencilla pero emotiva, la pareja consumo su amor en el pueblo donde nació el artista.

Jhonny Rivera publicó en su cuenta de Instagram, con la canción ‘Soy del pueblo’, el instante en el que llegaba a la Iglesia del pueblo en un Willys azul y fue recibido por sus seguidores y su madre, María Valencia, a la entrada del lugar, vestido de blanco y con una sonrisa encantadora, el artista demostró su sencillez.

“Sí aceptamos”, escribió el cantante pereirano, acompañando el mensaje del video en el que ambos aceptaron ser ‘marido y mujer’ ante Dios, para cuidarse y respetarse hasta el final de sus días.

Los internautas celebraron el hermoso momento y felicitaron a la pareja, deseándoles la felicidad eterna. Aunque algunos han criticado la relación por la gran diferencia de edad, otros han elogiado a la pareja y ven en Jenny a una jovencita desinteresada y sencilla, que ha demostrado su verdadero amor hacia el cantante.

“¿Este no era el que se iba a casar cuando cumpliera 80?“, expresó el cantante jocosamente en sus redes sociales. ”Que Bellezaaaa Que Vivan Los Novio"; “Olé mano y qué pasó? No era años 80? felicidad Ud es admirable”; “Felicidades master”; “Que lindos. Y que bien que sea en su pueblo. Me encanta”, fueron algunos de los comentarios.

Por su parte, la también cantante Jenny López portaba un despampanante vestido blanco con brillos y bordados, además de un hermoso y largo velo que resaltaban su bello rostro.

En medio de la celebración de la boda, uno de los momento más emotivos fue cuando la pareja bailó su primera canción como esposos: ‘Algo que se quede’, de Grupo Niche, interpretada por su hijo Andy Rivera.

Tras la ceremonia, los esposos Rivera López ofrecieron una fiesta para su círculo más cercano. Entre los invitados estuvieron reconocidos artistas como Francy, La voz popular de América; Jhon Álex Castaño, entre otros.