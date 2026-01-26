El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera se pronunció recientemente sobre las declaraciones de Sebastián Ayala, joven artista que alcanzó la fama gracias al éxito viral “Mi decisión”, tema que grabó junto a Rivera y Andy Rivera.

La controversia surgió luego de que Ayala manifestara en un podcast su inconformidad con el porcentaje de regalías que recibe por la canción, afirmando que solo obtiene el 40% de las ganancias generadas por la producción, la cual supera los 200 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Durante su participación en el podcast “Te lo dice el Cuervo”, Sebastián Ayala reconoció que la colaboración marcó un antes y un después en su carrera artística. Sin embargo, también dejó entrever que esperaba un beneficio económico mayor, lo que generó reacciones inmediatas en redes sociales.

Sus palabras se viralizaron rápidamente en Instagram y TikTok, donde miles de seguidores comenzaron a debatir sobre los acuerdos económicos en la industria musical.

Por eso no pasó mucho tiempo y Jhonny Rivera decidió dar su versión a través de varios videos publicados en sus plataformas oficiales. En ellos, expresó su sorpresa y tristeza por las declaraciones del joven cantante.

El artista explicó que su respaldo a Ayala no se limitó únicamente al aspecto musical, sino que incluyó asesoría profesional, acompañamiento y orientación sobre el funcionamiento del negocio.

“Me dolió, porque yo no esperé que él fuera a decir esto, porque cuando él llegó a mi casa no ganaba dinero en ningún lado”, dijo.

Según Rivera, el porcentaje mencionado por Ayala corresponde a una participación favorable para un artista emergente, teniendo en cuenta el alcance y la inversión realizada en el proyecto.

De acuerdo con lo revelado, Jhonny Rivera destinó cerca de 300 millones de pesos en promoción, producción y posicionamiento del tema, lo que impulsó su difusión en medios y plataformas digitales.

Además, se conoció que el cantante también apoyó personalmente a Ayala con un préstamo para facilitar su movilidad y el desarrollo de sus giras. “Mejor me quedo callado, que Dios lo bendiga”, indicó.

Igualmente, luego los dos artistas publicaron un video explicando lo que pasó y que el clip del video fue manipulado para que se entendiese mal. Ahora quedaron en buenos términos.