El cantante urbano puertorriqueño Zion, integrante del reconocido dúo Zion & Lennox, fue arrestado en la noche del domingo en el municipio de Río Grande, Puerto Rico, tras ser intervenido por las autoridades por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con información preliminar suministrada por la Policía, el artista, cuyo nombre real es Félix Gerardo Ortiz, fue detenido luego de que una prueba de alcoholemia arrojara un resultado superior al permitido por la ley. El procedimiento se realizó en la División de Patrulla de Carreteras de Fajardo, tras una intervención en la carretera PR-66.

Redes sociales Zion fue arrestado por manejar bajo los efectos del alcohol

Según el reporte oficial, Zion se desplazaba en una camioneta Dodge RAM 1500 acompañado por otras personas cuando fue interceptado por los agentes alrededor de las 10:26 de la noche. Durante la inspección, los uniformados detectaron señales compatibles con un posible estado de embriaguez, por lo que procedieron a practicarle la prueba correspondiente.

El comandante de la región policiaca de Fajardo, Carlos Nazario, explicó que la detención se produjo inicialmente por un incidente que estaba siendo investigado, relacionado con una supuesta denuncia. Sin embargo, tras el contacto con el artista, los agentes enfocaron la intervención en su condición al volante.

El artista fue trasladado al cuartel de Río Grande, donde permaneció bajo custodia mientras se adelantaban los procedimientos legales. El caso quedó en manos del fiscal Pedro Vargas, quien citó a los involucrados para determinar si se formularán cargos en su contra.

Igualmente, en 2019, Zion fue detenido en Miami por una situación similar, hecho por el cual ofreció disculpas públicas y reconoció su responsabilidad.