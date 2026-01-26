El cantante puertorriqueño Bad Bunny cerró con broche de oro su paso por Medellín tras ofrecer tres presentaciones consecutivas que reunieron a más de 120.000 asistentes en total.

La capital antioqueña fue la única ciudad de Colombia incluida en el ‘Debí tirar más fotos tour’, y los fanáticos no se hicieron esperar para poder lograr ver a su artista favorito.

Durante el fin de semana, el artista no solo interpretó sus mayores éxitos, sino que sorprendió al público con invitados especiales, colaboraciones en vivo y homenajes que marcaron cada noche.

Sebastián Blanco/EFE Bad Bunny sigue imparable con su gira mundial.

Li Saumet, Arcángel y Karol G los invitados de lujo de Bad Bunny en Medellín

En su primer concierto, el escenario recibió a Li Saumet, vocalista de Bomba Estéreo, con quien interpretó ‘Ojitos lindos’, una de las canciones más queridas de su repertorio. El momento fue ovacionado por miles de asistentes y se hizo viral en redes sociales.

bueno, me voy a acostar, pero tengo que decir que el día 1 de Bad Bunny en Medellín estuvo BRUUUUUUUTAAAAAAAAL. Hasta él mismo se quedó en shock con la gritadera y el ánimo de todos.



Y yo gané, porque quería ver Ojitos Lindos cantada con Li Saumet. Literal casi me desgañoto pic.twitter.com/QSenXXhcOq — Jules (@VANTEJules) January 24, 2026

Además, la apertura del show estuvo a cargo de la banda Chuwi, acompañada por la orquesta Los Sobrinos, integrada por jóvenes músicos puertorriqueños que ya habían trabajado con el artista en proyectos anteriores.

La segunda noche estuvo marcada por la aparición sorpresa de Arcángel. Junto a él, Bad Bunny interpretó temas emblemáticos del género urbano como ‘La jumpa y ‘Tú no vive así’, desatando la euforia del público. También el artista tuvo 20 minutos para cantar sus éxitos.

Tomada de Facebook Arcángel y Bad Bunny.

Ese mismo día, el cantante rindió un sentido homenaje al artista colombiano Yeison Jiménez, recordándolo con una de sus canciones más representativas en medio del concierto ‘Aventurero’.

X @JuampaSantos Bad Bunny le rindió homenaje a Yeison Jiménez en su segundo concierto en Medellín

Y por último pero no menos importante, en la tercera fecha el pasado domingo 25 de enero, Bad Bunny reservó una sorpresa especial como lo fue la presencia de Karol G.

La artista paisa se unió al escenario para interpretar ‘Ahora me llama’, mientras que ella también aprovechó para cantar Latina Foreva, tema de su más reciente producción.

Karol G at Bad Bunny’s concert in Medellín today 🇨🇴🇵🇷 pic.twitter.com/TBHr9FBQqM — Bichota Records (@bichotarecords) January 26, 2026

La colaboración entre ambos fue uno de los momentos más comentados del fin de semana y se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales.

Bad Bunny le hizo un homenaje a Juanes con su canción ‘La camisa negra’

También se hizo viral el homenaje que le hicieron al artista Juanes con su canción icónica ‘La camisa negra’.

Hoy el turno fue para Juanes: Bad Bunny lo homenajea con la interpretación de ‘La Camisa Negra’ 🥹❤️

pic.twitter.com/P9zH2pmqC4 — diegol (@diegoooool__) January 26, 2026

Asimismo, Bad Bunny continuará con una agenda cargada de compromisos como los Premios Grammy 2026 y su esperada presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

KAROL G interpretando “Ahora me llama” junto a Bad Bunny. pic.twitter.com/sxpndHRmqM — Bandido Entrenado (@FKNmakinon) January 26, 2026

Luego, seguirá su gira a Buenos Aires y São Paulo, donde también se espera una alta asistencia.