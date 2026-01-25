El cierre de la película The Rip o ‘El botín’ dejó una pregunta entre muchos espectadores: ¿quién es la persona a la que está dedicado el filme? La frase “In Loving Memory of Jake William Casiano” aparece en los créditos finales y conecta la historia de acción con una experiencia real marcada por el dolor, la familia y la memoria.

La película The Rip, dirigida por Joe Carnahan, no solo ha llamado la atención por su trama inspirada en hechos reales, sino también por el mensaje que aparece al final del metraje. La dedicatoria a Jake William Casiano despertó el interés del público, que comenzó a investigar el origen de este homenaje.

La historia de Jake William Casiano

Jake William Casiano fue un niño estadounidense nacido en diciembre de 2009. Era hijo de Christopher “Chris” Casiano, oficial del Departamento de Policía de Miami-Dade, quien tuvo un papel clave en los acontecimientos reales que sirvieron de base para la película.

Aunque su nombre no está relacionado con el mundo del crimen ni con los operativos que inspiraron la historia, Jake fue una figura central en la vida personal de su padre y su familia. Su presencia marcó profundamente el entorno cercano de quienes participaron en el proyecto cinematográfico.

Según información difundida por personas cercanas, Jake falleció el 8 de mayo de 2021, cuando tenía 11 años, tras enfrentar una batalla contra la leucemia. Su muerte generó una fuerte reacción de solidaridad dentro de la comunidad policial y entre amigos y allegados.

El fallecimiento del menor no estuvo vinculado a hechos violentos ni al ejercicio profesional de su padre. Sin embargo, representó uno de los momentos más difíciles para la familia Casiano.

La conexión con The Rip

Christopher Casiano lideró en 2016 un operativo real en Miami que terminó con la incautación de millones de dólares vinculados al narcotráfico. Ese episodio fue el punto de partida para la historia que más tarde se convertiría en The Rip.

Durante la producción, Casiano colaboró como asesor técnico, aportando información clave para dar realismo a la trama. En ese proceso, estableció una relación cercana con el director Joe Carnahan.

Fue precisamente esa amistad la que motivó la inclusión del homenaje a Jake en los créditos finales. Para el director, la dedicatoria representaba una forma de reconocer el impacto que el trabajo policial tiene en la vida personal y familiar de quienes lo ejercen.