Netflix estrenó el pasado viernes 16 de enero The Rip, una película policial dirigido por Joe Carnahan que marca el reencuentro cinematográfico de Matt Damon y Ben Affleck.

La película se da en Miami y es basada en hechos reales ocurridos dentro de un departamento de policía. También expone cómo el hallazgo de una millonaria suma de dinero pone a prueba la lealtad, la ética y la ambición de un grupo de agentes que terminan enfrentándose entre ellos.

La producción no solo destaca por reunir nuevamente a dos de las figuras más importantes de Hollywood, sino también por contar con la participación de dos actrices que hoy generan enorme expectativa en Colombia y son: Catalina Sandino y Sasha Calle.

Catalina Sandino, reconocida por su trayectoria en el cine internacional desde su debut en María llena eres de gracia, suma un nuevo proyecto de alto perfil en su carrera, mientras que Sasha Calle, actriz estadounidense de padres colombianos y recordada por interpretar a Supergirl en The Flash, consolida su ascenso en la industria con este papel.

Durante la promoción de la película, Matt Damon no escatimó en elogios hacia ambas actrices y destacó su talento, profesionalismo y fuerza interpretativa dentro del set. El actor aseguró que fue un privilegio compartir escena con dos mujeres colombianas a las que describió como poderosas, carismáticas y profundamente comprometidas con su trabajo.

“Puedo decir que tuvimos a dos mujeres colombianas increíbles, maravillosas, poderosas y talentosas en esta película, y fuimos muy afortunados de tenerlas a ambas. Lo pasamos muy bien trabajando con ellas. Ojalá podamos hacer muchos más proyectos juntos, y si las mujeres en Colombia son como ellas dos, entonces Colombia es un lugar muy afortunado”, dijo.

Steven Yeun, otro de los protagonistas del largometraje, también resaltó su experiencia trabajando con Sandino, a quien calificó como una actriz con una sensibilidad especial y una forma de ver la vida que enriquece cualquier proyecto cinematográfico.

Por su parte, Catalina Sandino reveló que el rodaje le permitió crear lazos que trascendieron la pantalla, especialmente con Sasha Calle, con quien construyó una relación cercana marcada por el orgullo compartido de sus raíces colombianas.

La cinta también incluye varios diálogos en español, un reto que Matt Damon asumió con humor y humildad, reconociendo que aún tiene pendiente dominar el idioma con fluidez.