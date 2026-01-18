Un nuevo caso de intolerancia quedó registrado en video en Bogotá luego de que una mujer protagonizara una agresión verbal contra un domiciliario mientras realizaba una entrega de pizzas en un sector residencial del norte de la ciudad.

El clip audiovisual compartido por el mismo trabajador muestra el hecho ocurrido en plena vía pública y que generó rechazo e indignación en redes sociales.

Las imágenes fueron difundidas inicialmente por la cuenta de Instagram @jimenez629_ y muestran el momento en que la mujer increpa al repartidor, lo insulta y lo amenaza con llamar a la Policía y denunciarlo ante la empresa para la que trabaja, Domino’s Pizza.

TikTok Mujer insulta a un domiciliario en Bogotá

En el video se observa cómo la mujer, quien se identifica como Liliana, reclama por una supuesta demora en el pedido y le exige al domiciliario que se retire del lugar, asegurando que “no pertenece al barrio”. El trabajador intenta explicarle que se encuentra cumpliendo con su labor y mantiene una actitud calmada pese a los constantes insultos.

“Lárguese, que usted es una porquería. Me encanta verlo en la calle trabajando, para que se gane la vida como es malpa… Para usted soy doctora Liliana”, le gritó la mujer.

Tiktok Liliana, la mujer que insultó a un domiciliario

Durante la grabación también aparece un hombre mayor que acompaña a la mujer y que en varias ocasiones le pide que se tranquilice y se retire del sitio, en un intento por bajar la tensión.

La discusión fue escalando con el paso de los minutos. La mujer insistía en permanecer en el lugar hasta que el domiciliario se marchara, mientras lanzaba descalificaciones relacionadas con su oficio.

El momento más grave ocurrió cuando la mujer le dio una patada a la motocicleta del repartidor, acción que quedó registrada por el propio trabajador con su celular.

Tras la difusión del video, cientos de usuarios expresaron su rechazo al comportamiento de la mujer y manifestaron su apoyo al domiciliario. En redes sociales, internautas calificaron el hecho como un acto de maltrato, discriminación e intolerancia contra un trabajador que solo estaba cumpliendo con su deber.

Indicaron que aunque se haya demorado por los trancones, no había derecho para tratarlo de esa forma.

Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento oficial por parte de la mujer involucrada ni de Domino’s Pizza Colombia sobre lo ocurrido.