El decreto del aumento del salario mínimo 2026, que el Gobierno impuso en un 23,7 %, ha generado un debate entre los gremios y representantes de empresas, con los trabajadores. Tal es el rechazo por parte de algunos sectores que han los que están a favor han convocado a protestas en Bogotá y otras ciudades.

A juicio de algunos gremios, el porcentaje del ajuste es desproporcionado y podría generar presiones sobre el empleo y los costos de las empresas.

Pero, por otro lado, algunas centrales sindicales y organizaciones sociales han defendido la medida, que han catalogado como necesaria para mejorar los ingresos de millones de trabajadores.

Son precisamente estas organizaciones las que han convocado a una jornada nacional de manifestaciones en defensa del salario mínimo del 2026. Las movilizaciones se llevarán a cabo el próximo miércoles 28 de enero, desde las 10 de la mañana, en Bogotá y otras ciudades del país.

Hasta el momento las ciudades confirmadas para los encuentros son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Se espera que participen trabajadores, pensionados y sectores populares.

En la convocatoria se expresa que el llamado a salir a las calles es como respuesta directa a las acciones jurídicas anunciadas por algunos sectores empresariales. Las centrales obreras han expresado que el decreto es una decisión ajustada a la ley y la Constitución.

La convocatoria fue realizada por el Comando Nacional Unitario, integrado por la CUT, la CTC, la CGT y las Confederaciones de Pensionados CDP y CPC.