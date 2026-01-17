Colpensiones confirmó que durante el año 2026 sus afiliados podrán acceder a un procedimiento especial para corregir inconsistencias en sus registros laborales y recuperar semanas cotizadas que no aparecen en su historial, un paso importante para quienes están próximos a pensionarse.

La entidad explicó que revisar con precisión el número de semanas reconocidas es indispensable para cumplir con los requisitos legales de pensión por vejez, especialmente en un contexto en el que muchos trabajadores descubren discrepancias a la hora de presentar su solicitud de jubilación.

Colpensiones dispone de una plataforma virtual desde donde los afiliados pueden consultar su historial laboral de forma detallada, con información sobre empleadores, periodos de vinculación y total de semanas acumuladas.

Los usuarios pueden acceder al módulo de “Historia Laboral” de la página web para visualizar y descargar estos registros.

Una vez que el afiliado identifica periodos no contabilizados o errores en los aportes, puede iniciar un trámite formal para solicitar la corrección del historial laboral. Este proceso implica presentar documentación que respalde los aportes realizados, como recibos de pago y certificados laborales que acrediten la vinculación con empleadores.

Colpensiones precisó que este procedimiento —disponible tanto de forma digital como en oficinas físicas— permite que el número de semanas registradas refleje fielmente las cotizaciones efectuadas a lo largo de la vida laboral del trabajador.

Sin embargo, cada caso será evaluado individualmente y la aprobación de la recuperación de semanas dependerá de la validación de los soportes aportados.

En situaciones donde los errores en el registro obedecen a fallas del empleador, este último podría tener que asumir las obligaciones pendientes, incluso enfrentando sanciones según la normativa laboral y pensional vigente.