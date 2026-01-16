El precio del dólar en Colombia para este viernes 16 de enero inició con un promedio de $3.700, lo que significó un incremento de $13 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.687,32.

La divisa estadounidense abrió al alza, tras una semana en la que el mercado de la divisa vivió grandes ofertas en la moneda, esto como consecuencia de la emisión de deuda del Gobierno en busca de recursos.

Durante la jornada, el dólar ha tocado un precio máximo de $3.712 y un mínimo de $3.690, según los datos de la plataforma Set-FX.

En el plano geopolítico, el presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró optimista de cara al descenso de la violencia en Irán, lo que disminuyó las posibilidades de un posible ataque del país estadounidense y desencadenó una caída del 4,56 % del precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), hasta 59,19 dólares el barril.

En general, los analistas predicen que, al margen de repuntes puntuales, los precios del crudo tenderán a la baja este año, y prevén que en el primer trimestre podrían caer hasta 55 dólares, con 60 dólares de promedio en el conjunto del año.