Ecopetrol informó que César Loza, actual presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), fue designado como el representante de los trabajadores en la junta directiva de la compañía que ocuparía la octava silla restante.

“Ecopetrol S.A. informa que, de conformidad con los Estatutos Sociales, las personas trabajadoras de Ecopetrol eligieron como el postulado al renglón 7° de la Plancha de la Nación de candidatos y candidatas a la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. al señor Cesar Eduardo Loza Arenas”, sostuvo el comunicado.

Con esta decisión, se espera que en la próxima Asamblea General Ordinaria, que se realizará en marzo, se defina al noveno miembro.

En esa línea, se conoció el pasado jueves que el Gobierno nacional presentó dos nombres en la junta Directiva de Ecopetrol que deberán ser discutidos en la asamblea de accionistas, la cuál será convocada en los próximos días.

Según información revelada por Caracol Radio, se tratan de Juan Gonzalo Castaño Valderrama y Carolina Arias, quienes reemplazarán a Guillermo García Realpe, quien se retiró de la junta en diciembre.

Castaño es ingeniero de petróleos y el autor del informe sobre el negocio de Ecopetrol en el Permian, Estados Unidos. Ese documento, publicado en octubre de 2025 con el apoyo de organizaciones opositoras al fracking, plantea la necesidad de prohibir los yacimientos no convencionales y cuestiona la rentabilidad de la estatal colombiana en ese proyecto.