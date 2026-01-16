Miles de estudiantes beneficiarios del programa Renta Joven no recibieron el pago de más de $400.000 correspondiente a uno de los ciclos del subsidio, previsto para diciembre de 2025, debido a un inconveniente técnico en el sistema bancario, informó el Departamento de Prosperidad Social en Colombia.

El retraso en el pago de Renta Joven generó inquietud entre algunos beneficiarios, dado que el subsidio representa un apoyo clave para cubrir gastos asociados a matrícula, transporte y materiales académicos.

¿Qué ocurrió con el pago de Renta Joven?

El Departamento de Prosperidad Social confirmó que el desembolso, programado para iniciar el 17 de diciembre de 2025, presentó dificultades para quienes reciben el subsidio mediante abono a cuenta bancaria.

Según explicó la entidad, se registraron fallas tecnológicas en el producto financiero utilizado para las transferencias, lo que ocasionó que algunos pagos se revirtieran a las cuentas de origen.

Prosperidad Social calificó la situación como un “inconveniente” y precisó que el problema fue ajeno a la entidad, pues se originó en el sistema del banco encargado de procesar los pagos.

¿Qué es Renta Joven y a quién beneficia?

Renta Joven es un subsidio dirigido a estudiantes en condiciones de pobreza o vulnerabilidad que cursan programas en instituciones de educación superior, el SENA o Escuelas Normales.

De acuerdo con cifras oficiales con corte a 2025, cerca de 132.000 jóvenes hacen parte del programa, cuyo objetivo es apoyar el sostenimiento económico y favorecer la permanencia en el sistema educativo.

El pago del subsidio se realiza bajo dos modalidades: abono a cuenta bancaria o giro presencial, este último disponible para quienes no cuentan con una cuenta activa.

Nueva fecha de pago y modalidades habilitadas

Prosperidad Social anunció que, una vez se solucione el inconveniente técnico, se realizará una nueva dispersión de recursos a inicios de 2026. Con corte al 8 de enero de ese año, el pago aún no se había efectuado.

Mientras tanto, la entidad aclaró que los beneficiarios que reciben Renta Joven por giro presencial pueden reclamar el dinero con normalidad en los puntos autorizados, sin costo adicional.

¿Qué deben hacer los beneficiarios afectados?

La entidad recomendó a los estudiantes que no recibieron el pago por abono a cuenta mantenerse atentos a las notificaciones oficiales de Prosperidad Social, donde se informará la fecha exacta de la nueva dispersión.

En el caso de quienes reciben el subsidio por giro, se indicó que pueden consultar la disponibilidad del pago a través de los canales del Banco Agrario, ingresando su número de documento para conocer el punto de cobro asignado.