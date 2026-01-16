La firma Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera reveló en un estudio que más de 18.700 colombianos se declararon en quiebra en el 2025, lo que significó un incremento del 79 % si se hace la comparación con el 2024.

Dicha firma, que hace consultorías a personas naturales, sostuvo que se trata del incremento más alto en solicitudes de insolvencias de persona natural en los últimos 10 años.

Hay que explicar que la insolvencia de persona natural no comerciante aplica para ciudadanos cuyas deudas superan su capacidad de pago y que no lograron acuerdos directos con bancos o acreedores. También cobija a pequeños comerciantes con activos inferiores a 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tras la entrada en vigor de la Ley 2445 de 2025.

El objetivo formal es reorganizar las obligaciones o, en última instancia, liquidar el patrimonio bajo reglas controladas y con respeto al orden legal de pagos.

El documento -en el que se contrastan datos del Ministerio de Justicia, notarías y herramientas de inteligencia artificial con información de más de 20.000 clientes propios de la firma-, detalló que las principales causas por las cuales declararon en quiebra fueron: desorden financiero (38 %), trabajo informal o desempleo (31,54 %), mala educación financiera (14,4 %) y emprendimientos fallidos (7,78 %).

A su vez, se reveló que del total de colombianos declarados en quiebra, el 58,1 % fueron hombres y el 41,82 % mujeres.

Si nos vamos por departamentos, al que le fue muy mal en esta materia fue al Atlántico, ya que las insolvencias crecieron en un 218,73 %, al pasar de 283 casos en 2024 a 902 en 2025.

En diálogo con EL HERALDO, el empresario barranquillero Joseph Dacarett, manifestó que, en la medida en que el Gobierno nacional siga incrementando de manera desbordada el gasto, las empresas no van a seguir resistiendo los aumentos.

“Lastimosamente dichas empresas han tenido que irse a esta figura, deteriorando así el ambiente laboral y destruyendo puestos de trabajo”, dijo el empresario.