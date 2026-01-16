Ante la amenaza de buena parte de los gobernadores del país de abstenerse de poner en marcha la declaratoria de la emergencia económica, con la que se pretende tapar el hueco fiscal que resta para cumplir con el Presupuesto General para este año, la Dian hizo varias precisiones sobre esta figura invocada por el Gobierno nacional.

Con la declaratoria se adoptan nuevas medidas tributarias con las que se “buscan conseguir los recursos necesarios para afrontar los impactos que suscitaron la emergencia económica”, según precisó la entidad.

“Las disposiciones cuentan con un estudio técnico que soporta su promulgación, de manera que no generan situaciones desproporcionadas que puedan vulnerar principios constitucionales o afectar las finanzas públicas territoriales”, se defendieron.

Así, hicieron un listado de algunos de los tributos que entrarían en vigor y expusieron porqué resultan fundamentales, como el del patrimonio que aumentaría su base gravable.

Otro es el incremento de 15 puntos porcentuales en la tarifa del impuesto de renta a las entidades financieras. “Esto para equiparar la contribución, pues hoy tributan a tasas efectivas inferiores y, por ende, pagan menos impuestos que otros sectores estratégicos de la economía como la agricultura o la industria manufacturera”.

También aseguran que “igualan condiciones” para los productores locales que venden productos con IVA y que compiten con productos importados que, anteriormente, se beneficiaban del umbral de exclusión de IVA para las importaciones de bajo valor en la modalidad de tráfico postal (principio legal de minimis) desde USD200 hasta USD50, por eso lo redujeron.

Asimismo, se aumenta la tarifa del IVA del 5 % al 19 % para bebidas de alto contenido alcohólico, como aguardiente, ron, whisky, vodka y brandy, entre otros, de manera que se iguala la tarifa a la que paga hoy la cerveza, según indicó la Dian. También hay que señalar que con la emergencia económica se quiere fortalecer el impuesto al consumo para estas bebidas, mientras que en la cerveza no se cambia su carga tributaria.

Para la Federación Nacional de Departamentos (FND) esto no es del todo claro “pone en riesgo la estabilidad financiera de las Entidades Territoriales y, con ello, la inversión y los recursos para la atención en salud, educación y deporte en todas las regiones del país”.

Bajo esa premisa, los gobernadores anunciaron que estudiarán “con carácter urgente” acciones jurídicas idóneas para frenar el aumento del Impuesto al Consumo y el incremento al IVA del 5 % al 19 %, dispuesto en el Decreto 1474 de 2025, “mientras la Corte Constitucional se pronuncia de fondo sobre la constitucionalidad del decreto que declaró el estado de emergencia”.