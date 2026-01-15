Los gremios del sector de la vigilancia y la seguridad privada salieron al paso de las afirmaciones de Presidencia sobre la tarifa del servicio mínimo. Rechazaron que se haya invitado a copropietarios a tener como base el IPC y que se afirme que “cada dueño de empresa de seguridad privada gana el doble por cada vigilante”.

Los gremios aseguran que se induce en un error, pues “en Colombia, la tarifa del servicio de vigilancia y seguridad privada NO ES LIBRE, está regulada por el Decreto Ley 356 de 1994, el Decreto 73 de 2002, el Decreto 4950 de 2007, el Decreto 1561 de 2022 , Resolución 20251000059517CS de 2025 y demás normas vigentes, y se expresa en SMMLV, por lo que se indexa con el salario mínimo y no con el IPC”.

Agregaron que sostener que la vigilancia debe ajustarse por inflación (IPC) y no por salario mínimo es “jurídicamente incorrecto” pues “el artículo 92 del Decreto Ley 356 de 1994 fija el estándar mínimo que debe soportar cualquier tarifa del sector, exigiendo que el precio permita cubrir salario mínimo, horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos, auxilio de transporte prestaciones sociales, además de dotación, supervisión y costos operativos inherentes al servicio”.

También agregaron que la tarifa del servicio de vigilancia privada se “indexa” por salario mínimo precisamente para impedir que el servicio se sostenga recortando derechos del personal operativo o degradando la operación.

“Esta tarifa no tiene un margen libre ni discrecional: es una tarifa mínima obligatoria, definida oficialmente por la Superintendencia, que depende del Ministerio de Defensa; para asegurar legalidad, formalidad y sostenibilidad del servicio”, se lee en el comunicado.

De igual forma, señalaron que afirmar que “se gana el doble por vigilante” es “una generalización sin sustento técnico e induce a error a la ciudadanía”.

“Se trata de un sector intensivo en mano de obra: emplea a cerca de 400.000 personas formalmente y, en promedio, los costos laborales representan cerca del 85 % del valor total del servicio. Es importante aclarar, además, que en este sector los márgenes de utilidad no superan el 4 %. Por eso, hacer afirmaciones generalizadas sobre “márgenes” desconoce la estructura real de costos de un servicio regulado y fiscalizado, y alimenta una discusión basada en suposiciones en lugar de datos”, se lee en el escrito.

En el comunicado firman gremios como Ases, Asocec, Cámara Colombiano de la Seguridad Privada, Andevip, Fecolsep, Fedeseguridad, entre otros.