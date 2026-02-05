El salario de vigilantes en 2026 tuvo ajustes en Colombia tras una circular de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que establece las tarifas mínimas del servicio para todo el sector. La medida rige desde el 25 de diciembre de 2025 y durante 2026, y aplica a empresas y cooperativas de vigilancia con o sin armas, en servicios humanos o caninos, tanto en jornadas completas como por horas.

La circular define nuevos criterios para calcular el salario de vigilantes en 2026 y las tarifas del servicio de seguridad privada. El objetivo es garantizar derechos laborales, fortalecer la legalidad del sector y asegurar la sostenibilidad financiera de las empresas.

Las tarifas incorporan costos laborales, el seguro de vida obligatorio y el porcentaje de administración y supervisión, lo que impacta el valor final del servicio contratado por empresas, entidades públicas y usuarios residenciales.

Tarifas del servicio y salario de vigilantes en 2026 por periodos

El cálculo del salario de vigilantes en 2026 se basa en el salario mínimo legal vigente (SMLMV), fijado en $1.750.905 para ese año, y en un número determinado de salarios mínimos según el periodo.

Primer semestre de 2026

Entre el 1 de enero y el 30 de junio, la tarifa base equivale a 9,77 salarios mínimos, lo que representa más de $17 millones mensuales, sin incluir el costo del seguro de vida.

Los porcentajes de administración y supervisión varían según el tipo de servicio:

Vigilancia sin arma

Vigilancia con arma

Vigilancia con canino

En estratos residenciales 4, 5 y 6, la tarifa mínima incluye un porcentaje adicional de administración.

Segundo semestre de 2026

Durante el segundo semestre, la tarifa base aumenta progresivamente, pasando de 9,85 a 10,21 salarios mínimos, lo que incrementa el valor del servicio mensual.

Este ajuste refleja la actualización de los criterios tarifarios y busca mantener la cobertura de costos laborales y operativos en el sector de vigilancia.

Salario de vigilantes en 2026 por horas y jornadas parciales

Cuando el servicio de vigilancia no cubre 24 horas ni 30 días al mes, la tarifa se calcula de forma proporcional al tiempo contratado.

La jornada laboral se divide en:

Turno diurno: 13 horas

Turno nocturno: 11 horas

Cada turno tiene un porcentaje de proporcionalidad que se aplica sobre el valor mensual del servicio, lo que permite calcular el salario de vigilantes en 2026 por hora o por día.

Seguro de vida y costos incluidos en el salario de vigilantes

La circular establece que el seguro de vida colectivo es un costo directo del servicio y debe sumarse antes del porcentaje de administración y supervisión.

Para calcular la tarifa mínima, se debe agregar el valor de la prima del seguro de vida correspondiente al número de vigilantes que prestarán el servicio.

Pago mensual y efectos de la circular

La norma dispone que el pago del servicio de vigilancia debe realizarse mensualmente, sin plazos que retrasen el pago de salarios y prestaciones sociales.

Además, la circular tiene efectos desde el 25 de diciembre de 2025 y reemplaza la normativa emitida en 2024, conforme a lo establecido en la Ley 2466 de 2025.