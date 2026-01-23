La labor de los vigilantes de seguridad en Colombia volvió al centro de la conversación pública tras la entrada en vigencia de la Ley 2454 de 2025, una norma que modifica de manera sustancial la forma en que se concibe la vigilancia privada y pública.

Aunque el objetivo principal del proyecto es reducir progresivamente el uso de perros en tareas de seguridad y rescate, uno de sus parágrafos más comentados establece que los vigilantes que aún trabajen con caninos deberán capacitarse como técnicos o auxiliares en veterinaria.

El anuncio sorprendió a trabajadores del sector y a la opinión pública, no solo por tratarse de un requisito académico adicional, sino porque introduce una dimensión poco habitual en una profesión históricamente asociada al control, la prevención y la protección de espacios.

¿Qué rol juegan los perros en la vigilancia de seguridad?

Durante décadas, los perros han sido aliados fundamentales en los esquemas de vigilancia. En conjuntos residenciales, zonas industriales, aeropuertos y eventos masivos, los caninos entrenados han acompañado a los vigilantes de seguridad en labores de patrullaje, detección y disuasión.

Su presencia no ha sido un simple complemento operativo. Los perros de vigilancia y rescate cumplen funciones específicas para las que son adiestrados por empresas especializadas, y su uso está regulado por la normativa colombiana. Sin embargo, el debate sobre el bienestar animal y la pertinencia de mantenerlos en ciertos oficios ha cobrado fuerza en los últimos años.

¿Qué es lo que establece la Ley 2454 de 2025?

La Ley 2454 de 2025 plantea un cambio de fondo en el sector. El texto legal busca “mejorar las condiciones y garantías de bienestar de los perros utilizados en actividades de vigilancia y rescate y reducir progresivamente su uso en especialidades no esenciales”, al tiempo que impulsa el desarrollo de alternativas tecnológicas que puedan cumplir funciones similares.

En ese marco, la norma establece la creación de un comité permanente liderado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con participación de empresas del sector, grupos de investigación y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, para evaluar y promover medios tecnológicos alternativos al uso de perros.

Este enfoque responde a una tendencia global que combina innovación, automatización y mayor sensibilidad frente al uso de animales en labores que implican estrés o riesgo.

¿Por qué los vigilantes deberán estudiar veterinaria?

Mientras avanza la transición tecnológica, la ley contempla un periodo intermedio en el que los perros seguirán siendo utilizados en ciertos esquemas de seguridad. Es allí donde surge el requisito que más comentarios ha generado.

El parágrafo de la norma establece de manera literal que el personal vinculado a empresas de seguridad que, al momento de la entrada en vigencia de la ley, realice actividades de apoyo con animales, tendrá un año para capacitarse como técnicos o auxiliares en veterinaria. La disposición señala que los costos de dicha capacitación deberán ser asumidos por las empresas de vigilancia y seguridad privada, en coordinación con la Superintendencia del sector.

La razón detrás de esta exigencia es garantizar que los vigilantes de seguridad cuenten con conocimientos básicos para atender situaciones relacionadas con la salud, el cuidado y el bienestar de los perros mientras continúen prestando servicio.

¿Qué pasa si no se cumple la capacitación?

Uno de los temores iniciales fue la posible pérdida de empleo para quienes no alcancen a certificarse en el tiempo establecido. No obstante, la misma ley aclara que la falta de capacitación no podrá ser considerada causa justa de terminación del contrato laboral cuando el incumplimiento sea atribuible a la empresa.

Este punto busca proteger a los vigilantes de seguridad y evitar despidos derivados de fallas en la implementación de los programas de formación.