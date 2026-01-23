El director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix León Martínez, dio a conocer este viernes que Colsubsidio volverá a dispensar los medicamentos para usuarios de Nueva EPS, a partir del próximo 10 de febrero.

Cabe recordar que Colsubsidio dejó de entregar medicamentos a los afiliados de la Nueva EPS desde el 1 de enero de este año debido a diferencias por el pago de pasivos acumulados.

“Cuando se genera un desacuerdo entre dos empresas tan grandes, quienes sufren son la comunidad y los usuarios del sistema”, dijo Félix León Martínez en ‘Caracol Radio’.

Por fortuna, en menos de un mes Colsubsidio y Nueva EPS llegaron a un acuerdo en la forma de pago y el primero volverá a estar a cargo de la dispensación de medicamentos para los usuarios de la entidad promotora de salud.

Sin embargo, la reanudación de la operación de Colsubsidio en favor de los afiliados de Nueva EPS no será inmediata, pues primero debe adelantarse el proceso de abastecimiento de medicamentos a sus farmacias.

“Como se entenderá, es un número de farmacias muy grande, tienen que tener los stocks para iniciar nuevamente la operación sin que haya faltante. Entonces se están preparando para iniciar el día 10 de febrero, cumplidos unos acuerdos financieros que hemos hecho”, sostuvo el director de Adres.

El pasado 16 de enero la Procuraduría General de la Nación hizo un requerimiento a la Nueva EPS para que adopte medidas “inmediatas” y “contundentes” que garanticen el acceso a la salud de sus afiliados, ante la crisis por la falta de entrega de medicamentos.

El llamado por parte del Ministerio Público se produjo tras la revisión al plan denominado ‘Estrategia de atención en contingencia por transición de gestor farmacéutico’, el cual fue presentado por la Nueva EPS.

Según el ente de control, el documento presenta vacíos que deben ser corregidos “con urgencia” para evitar así interrupciones en la prestación de los tratamientos médicos, en especial, de aquellos pacientes que padecen enfermedades crónicas, oncológicas y huérfanas.

De acuerdo con la Procuraduría, la Nueva EPS deberá realizar “ajustes sustanciales” sobre el objetivo del plan, así como detallar las intervenciones por cada departamento e identificación de su población afectada. También tendrá que establecer el modelo de atención, matriz de riesgos, entre otros.