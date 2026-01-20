La Nueva EPS reportó este martes 20 de enero que tiene embargos judiciales vigentes por más de $2,1 billones, luego de la decisión de cuatro juzgados del país, lo que compromete la operación de la entidad y la prestación de servicios.

“A pesar de los reiterativos llamados desde la Entidad por proteger los recursos que garantizan la prestación de servicios de salud, cuatro Juzgados del país decidieron incrementar los embargos a Nueva EPS a una cifra que compromete su operación y por ende la atención de los más de 11 millones 700 mil afiliados”, se lee en un comunicado difundido por la entidad, que está intervenida por el Gobierno.

Agrega la entidad prestadora de salud que la cifra que ya había sido duplicada en noviembre de 2025, cuando pasó de $422.000 a $887.000 millones, se incrementó el doble, y que esto compromete directamente toda la operación de la EPS.

“Estos recursos tienen un impacto importante en la prestación de servicios de salud y el flujo de recursos hacia la red prestadora y gestores farmacéuticos a nivel nacional; en este momento la Entidad tiene bloqueadas cuentas bancarias y recursos retenidos por parte de las diferentes fuentes de financiación, de allí que dicha decisión tome gran relevancia, pues solo se cuenta con el giro directo que llega cada semana para postulación hacia la red prestadora y limitación absoluta de uso de los recursos de tesorería”, se lee en el escrito.

Advierte la EPS que de mantenerse los embargos podrá operar administrativamente, sumado al impacto en la sostenibilidad financiera no solo de la Entidad, si no de una red aproximada 5.000 prestadores a nivel nacional, muchos de ellos con una dependencia financiera de gran proporción desde Nueva EPS.

También detalla que los embargos se concentran en aproximadamente 95 IPS que presentaron las demandas en el proceso de intervención de NUEVA EPS, siendo en su mayoría (80%) las principales Instituciones privadas del país.

Los cuatro Juzgados que concentran el mayor número de medidas de embargo son el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia - Caquetá, Juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia, Juzgado Segundo Promiscuo Municipal del Circuito de Puerto Rico – Caquetá y Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá.

“Nueva EPS recordó que los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) son constitucional y legalmente inembargables, según el artículo 48 de la Constitución, así como las leyes 1438 de 2011 y 715 de 2001. Además, la Circular 000032 de 2025 del Ministerio de Salud y la Circular 014 de 2018 de la Procuraduría reiteran que estos fondos, de naturaleza parafiscal y esenciales para garantizar el derecho fundamental a la salud, no pueden ser objeto de medidas cautelares”, también se lee en el comunicado.