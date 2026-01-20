Durante el consejo de ministros del lunes, el presidente Gustavo Petro mencionó que las EPS intervenidas por el Gobierno podrían ser liquidadas ante un concepto emitido por el Consejo de Estado sobre el pago de las deudas con la UPC -el dinero que les entrega el Estado a las EPS por cada paciente.

“Un fallo del Consejo de Estado, de que la UPC nueva puede pagar UPC viejas. Eso acaba de descuadrar todo el sistema. Los servicios que dejó de pagar se pagarían con lo que ya no atenderán. (...) Con este concepto se acaba de tirar todo el sistema, se desviarán los recursos girados para la atención actual de los pacientes pero para cubrir las deudas del pasado. (...) Con ese fallo no queda otro camino que liquidar las EPS, las mandaron a un barril sin fondo”, aseveró Petro.

Al respecto, Jorge Diez, presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT, advirtió: “Liquidar las EPS es criminal no solo con los pacientes, a quienes llevarían aún más al colapso en términos de atención hospitalaria, sino con los miles de trabajadores que hacen parte del sector, los sindicatos que están en las EPS, las convenciones colectivas firmadas, acabaría con derechos laborales individuales y colectivos. No se puede seguir pensando en acabar las EPS sin tener en cuenta a los trabajadores que hacen parte de ellas”.

A su vez, Moisés Wasserman, ex rector de la Universidad Nacional, llamó la atención acerca de que “hay que aclarar qué significan deudas viejas. La cartera ha llegado a más de 360 días, pero hay que preguntarse quién dirigía el sistema hace 360 días. Así en abstracto se lee como deudas de gobiernos anteriores, pero este gobierno ya lleva casi cuatro años”.

Y Jorge Maichel, economista de la Universidad Santo Tomás, comentó en sus redes sociales: “El modelo de Petro ya fracasó en el pasado. Colombia ya sufrió ese karma. Está fracasando en su propio modelo de prueba con Fecode. Y está fracasando con las EPS que intervino en las que la corrupción e ineficiencia en su gestión está multiplicando las pérdidas de capital y patrimonio al punto que no tienen medicamentos y el servicio se colapsó (...)”.

