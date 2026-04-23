El Gobierno del presidente Gustavo Petro expidió el decreto 0415 de 2026, en el que les ordena a los fondos privados de pensiones trasladar a Colpensiones unos $25 billones del ahorro de los afiliados que se han movido a Colpensiones en los últimos meses.

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De acuerdo con la norma del Ejecutivo, los fondos privados de pensiones tendrán 20 días para trasladar la mitad de los recursos y 10 días más para el resto. Podrán hacer los traslados en dinero en efectivo o en inversiones admisibles para Colpensiones.

Los ministerios de Hacienda y de Trabajo emitieron el decreto que desde su borrador había generado controversia.

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Para los críticos del borrador del decreto, este iría en contravía de la reforma pensional, que establece que los ahorros de los cotizantes a pensiones se queden quietos en los fondos privados hasta tanto el afiliado llegue al momento de su retiro.

La norma, se lee, “tiene por objeto reglamentar la exigibilidad del traslado de los recursos correspondientes a la cuenta de Ahorro Individual los afiliados que hagan uso de la oportunidad de traslado prevista en artículo 76 la 2381 del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al Régimen de Prima Media con Prestación Definida a cargo de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones”.

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