En las últimas horas se registraron fuertes explosiones en el Catatumbo tras un ataque con drones cerca de viviendas campesinas. La situación de orden público en la región de Norte de Santander continúa alterada, principalmente en el corregimiento de Pacelli, en zona rural del municipio de Tibú, donde se registraron los ataques.

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La población pide con urgencia la llegada de tropas del Ejército luego de las tres explosiones y los constantes enfrentamientos entre los grupos armados ilegales. Hasta el momento no se han reportado personas heridas ni fallecidas, como tampoco daños materiales.

De acuerdo a información preliminar, integrantes del ELN y de las disidencias de las FARC, que operan en la zona, se estarían enfrentando con drones cargados de explosivos, generando zozobra entre la ciudadanía.

Ante la ola de violencia, que ya completa varias semanas, la Personería de Cúcuta está en alerta a la espera de un desplazamiento masivo hacia la capital.

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En entrevista con La FM, la personera de Cúcuta, Ludy Páez, señaló que este panorama es cada vez más complejo, tanto que la administración municipal está colapsada.

“Son personas que están de un lado a otro y que en cualquier momento van a llegar a la ciudad de Cúcuta, en búsqueda de ayudas humanitarias y que hasta el momento nos ha tocado a nosotros asumirla”, dijo Páez.