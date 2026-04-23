La Unidad Nacional de Protección (UNP) se pronunció sobre las denuncias de Angie Rodríguez, otrora directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en las que dice estar desprotegida por parte del Estado. Augusto Rodríguez, director de la entidad, la desmintió y, por el contrario, precisó que cuenta con un esquema similar al de un ministro.

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“No es cierto que la funcionaria se encuentre o haya estado desprotegida. La doctora Rodríguez asumió su cargo como gerente del Fondo de Adaptación el 23 de enero de 2026, fecha en la cual también finalizó sus funciones como directora del DAPRE. Posteriormente, la Unidad Nacional de Protección recibió la solicitud formal junto con las razones que sustentaban la necesidad de medidas de protección, y tan solo 5 días después, el 28 de enero, mediante trámite de emergencia y a través de la resolución 014, se otorgó un esquema de protección”, dijo Rodríguez a través de un video.

Asimismo, indicó que el esquema de protección de la actual gerente del Fondo Adaptación incluye un vehículo blindado, escolta y chaleco blindado, con enfoque diferencial de género, medidas que aún se mantienen.

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“Es importante señalar que durante el proceso de implementación se le ofrecieron medidas complementarias como el servicio de atención psicológica para primaria, la línea de emergencia Vida 103, y otras recomendaciones preventivas como el autocuidado. En ese momento, la funcionaria manifestó no requerir algunas de estas medidas, indicando que ya contaba con apoyos adicionales por parte de la Policía, lo cual es cierto”, agregó el funcionario.

También dijo que en la UNP reposa el acta de implementación en la que se consta la aceptación de las medidas de protección brindadas y fue firmada por la servidora pública el pasado 3 de febrero, ocho días después de haber llegado a la jefatura del Fondo Adaptación.

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En cuanto a la magnitud del esquema, Rodríguez enfatizó que es “robusto” y que es equivalente “en tamaño y fortaleza al de la mayoría de los ministros”. Explicó que incluso si necesitaría salir a algún territorio el esquema seguiría pues en el convenio suscrito entre la UNP y el Fondo Adaptación se incluyó el servicio de apoyos para desplazamientos por valor de $1.400.000 pesos diarios en caso de ser requerido.

“Ni siquiera el Congreso de la República contrata estos servicios adicionales para desplazamientos en las regiones. Desde el Fondo de Adaptación se solicitaron e incluyeron en el convenio dichos apoyos. Así que ni siquiera cuando viaja la doctora Angie Rodríguez puede decir que no tiene protección”, enfatizó el director de la UNP.