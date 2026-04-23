La Casa Blanca señaló en las últimas horas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha fijado ningún plazo a Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra, tras prorrogar el alto el fuego.

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“El presidente no ha establecido un plazo firme para recibir una propuesta iraní”, declaró en una rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La funcionaria agregó además que “en última instancia, el cronograma estará dictado por el comandante en jefe (Donald Trump)“.

La portavoz desmintió la información publicada por algunos medios de comunicación que indicaban que el mandatario estadounidense habría puesto un plazo de entre tres y cinco días para que el Gobierno iraní le presente una propuesta de paz.

Asimismo, Leavitt señaló que Trump está ofreciendo “flexibilidad” a un régimen que, según manifestó, está diezmado y dividido por la ofensiva emprendida por Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero.

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Cabe señalar que Donald Trump aseguró que existe la posibilidad de retomar el próximo viernes las negociaciones con el Gobierno iraní en Pakistán, país mediador en esta guerra.