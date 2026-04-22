Conmocionada se encuentra la colonia Polanco II, en Ciudad de México, luego del asesinato de una joven mujer el pasado miércoles 15 de abril que era conocida por haber sido reina de belleza.

Lea también: En zona prohibida de parrillero hombre y en moto sin placa, delincuentes atracan frente al Parque Venezuela

La mujer fue identificada como Carolina Flores Gómez quien fue encontrada sin vida dentro de un apartamento del sector antes mencionado perteneciente a la alcaldía Miguel Hidalgo, de la capital mexicana, más específicamente en la calle Luiz González Urbina, esquina con Avenida Edgar Allan Poe.

Según información de las autoridades, se recibió una llamada de emergencia en la que se alertaba por el hallazgo del cuerpo de Carolina. Hasta el lugar llegaron organismos de socorro.

Lea también: El calvario de la familia Alemán Morales por la repatriación del cuerpo de Leonela

Los paramédicos de la Dirección de Protección Civil confirmaron el hallazgo del cadáver de la mujer de 27 años por lo que se inició una investigación para establecer las causas del deceso que de momento apuntan a un homicidio perpetrado por al menos dos personas.

Cortesía

La joven, conocida por haber sido la ganadora de Miss Teen Universe Baja California en 2017, fue encontrada con un impacto de bala en su cabeza, por lo que las pesquisas se encaminan a tratar su muerte como un feminicidio.

Lea también: El próximo puente festivo no será el 1 de mayo: esta es la fecha oficial y lo que se celebra

“Sobre los hechos ocurridos el pasado 15 de abril en la colonia Polanco III Sección, la Fiscalía CDMX informa que: Tras la denuncia presentada el 16 de abril, la institución inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio”, confirmó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

De acuerdo con las primeras versiones de la Fiscalía, los principales sospechosos de la muerte de Carolina son su suegra, identificada como Erika María, y su hijo y esposo de la víctima.

Desde el momento en que se conoció el hallazgo del cadáver, afirma la Fiscalía, se han realizado de manera continua diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo, “incluyendo la intervención de personal especializado en el lugar, el procesamiento de indicios y acciones para la identificación de la persona señalada como probable responsable”.