Los profesionales colombianos interesados en continuar su formación académica tienen una nueva oportunidad para avanzar en sus estudios.

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El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación anunció una convocatoria dirigida a quienes deseen cursar maestrías o doctorados, tanto en el país como en el exterior.

Señalaron que esta iniciativa busca fortalecer el perfil profesional de los participantes y fomentar proyectos que aporten al desarrollo del país a través de la investigación, la innovación y el conocimiento.

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A diferencia de otras convocatorias, esta se enfoca en tres rutas principales. Por un lado, está la modalidad de maestría nacional, dirigida a quienes estén en proceso de admisión, ya hayan sido aceptados o se encuentren cursando el primer semestre en programas con registro calificado vigente en instituciones de educación superior en Colombia.

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🗓️ Tienes plazo hasta el 23 de abril de 2026 a las 4 p. m. pic.twitter.com/vp5qnJauiP — MinCiencias Colombia (@MincienciasCo) April 20, 2026

También se contempla el doctorado nacional, pensado para profesionales que estén iniciando o próximos a iniciar este nivel de formación en universidades del país, ya sea en modalidad presencial o virtual.

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La tercera opción es el doctorado en el exterior, una alternativa para quienes buscan formarse en universidades internacionales reconocidas. En este caso, las instituciones deben estar ubicadas entre las mejores del mundo según rankings académicos como el Ranking de Shanghái o el QS por áreas específicas.

Uno de los requisitos más importantes de esta convocatoria es la presentación de una propuesta de investigación, desarrollo tecnológico o innovación (I+D+i). Este proyecto debe estar alineado con las políticas definidas por el ministerio, enfocadas en temas estratégicos para el país como la bioeconomía, la seguridad alimentaria, la transición energética, la salud y la construcción de paz.

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📢 Ampliamos el plazo de la Convocatoria 975 #BecasParaElCambio.



Gracias al alto interés de la ciudadanía, extendimos la fecha de cierre para que más profesionales puedan participar.



🎓 Maestrías en Colombia y doctorados a nivel nacional e internacional,… pic.twitter.com/EMyIIArj4n — MinCiencias Colombia (@MincienciasCo) April 18, 2026

El objetivo es que los aspirantes propongan soluciones que impacten positivamente a Colombia desde sus áreas de conocimiento.

¿Cómo puede inscribirse?

El proceso de inscripción se realiza de manera virtual a través de la plataforma oficial del ministerio. Los interesados deben crear un usuario, completar sus datos personales, adjuntar la propuesta académica y cumplir con los documentos solicitados dentro de los plazos establecidos hasta este jueves 23 de abril a las 4 de la tarde.

Finalmente, los resultados de la convocatoria serán publicados el 16 de julio, fecha en la que los postulantes conocerán si fueron seleccionados para acceder a este beneficio.