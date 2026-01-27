Tras la reciente polémica suscitada por el recorte a la financiación de Colfuturo, fundación que otorga créditos-beca a colombianos para estudios de posgrados en el exterior, el Ministerio de Ciencia presentó una nueva inversión para garantizar la continuidad del Programa Nacional de Becas de Maestrías y Doctorados.

El Conpes 4182 aprobado por el ministerio respalda una inversión cercana a los 370 mil millones de pesos, mediante vigencias futuras entre 2026 y 2030, lo que permite financiar dos cohortes y beneficiar a cerca de 900 colombianos en programas de maestría y doctorado.

“Con este CONPES, el Estado colombiano recupera el liderazgo de la política de formación avanzada y envía un mensaje claro: el talento no puede seguir dependiendo del estrato social, del apellido ni de la capacidad de endeudamiento”, precisó la ministra Ángela Yesenia Olaya Requene.

Sin mencionar Colfuturo, Olaya se refirió a la polémica por el recorte asegurando que durante 30 años “se normalizó” una “desigualdad histórica”. “Hoy decimos que no es normal que los hijos e hijas de los territorios más excluidos queden por fuera de la ciencia, de la investigación y del conocimiento”.

Con esta decisión, el Gobierno delega al Ministerio de Ciencia para que dirija y ejecute directamente los recursos, eliminando esquemas de intermediación como Colfuturo –entidad de carácter privado.

“El nuevo modelo abandona definitivamente el endeudamiento de los estudiantes. El Conpes financia becas integrales y no créditos, priorizando a profesionales de estratos 1, 2 y 3, quienes dejarán de ser deudores para convertirse en beneficiarios directos de una inversión pública orientada al cierre de brechas. El acceso a un doctorado o una maestría deja de depender de la capacidad de endeudamiento y se reconoce como un derecho”, indicaron.

Así las cosas, el programa priorizará a las instituciones colombianas dirigiendo el 72 % de los cupos al sistema educativo nacional. Por su parte, el 60 % de los recursos se destinará exclusivamente a universidades públicas, asegurando la “reducción de la fuga de cerebros”.

En ese sentido, al menos el 60 % de los cupos será para mujeres, con prioridad para población de estratos 1, 2 y 3, e inclusión explícita de comunidades indígenas y población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera del país.

En cuanto a los recursos, al menos el 30 %, más de 110 mil millones de pesos, se destinará a regiones con rezagos estructurales como el Pacífico, la Amazonía y los Llanos, garantizando una inversión territorial obligatoria y no discrecional.

“Los recursos se orientarán a áreas estratégicas alineadas con las Misiones de País, como inteligencia artificial, transición energética, bioeconomía y ciencias y tecnologías cuánticas, asegurando que la formación de alto nivel responda a los desafíos productivos, sociales y ambientales de Colombia”, adelantó el Minciencias.