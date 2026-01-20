Durante el consejo de ministros de la noche de este lunes 19 de enero, el presidente Gustavo Petro mencionó que las EPS intervenidas por el Gobierno podrían ser liquidadas ante un concepto emitido por el Consejo de Estado sobre el pago de las deudas con la UPC.

“Un fallo del Consejo de Estado de que la UPC nueva puede pagar UPC viejas. Eso acaba de descuadrar todo el sistema. Los servicios que dejó de pagar se pagarían con lo que ya no atenderán”, dijo el mandatario sobre lo emitido por el Consejo de Estado.

El presidente enfatizó sobre una de sus intervenciones que con este concepto “se acaba de tirar todo el sistema”. Argumentó que se desviarán los recursos girados para la atención actual de los pacientes, para cubrir las deudas del pasado.

“Con ese fallo no queda otro camino que liquidar las EPS, las mandaron a un barril sin fondo. Es mejor liquidarlas que tenerlas, porque al tenerlas pagan la deuda del pasado y no el presente”, apuntó el jefe de Estado.

Concluyó sobre el tema: “No nos queda más que actuar porque no se puede usar los recursos que se giren para pagar deudas, eso sería una estafa al Estado”.

Para entrar en contexto, el concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado señala que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) utilicen recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para cubrir obligaciones de vigencias anteriores.

Señala el alto tribunal que se puede hacer uso de esos recursos cuando las deudas se originaron en periodo de otra anualidad distinta a aquella en la que se reciben los dineros.

La Sala explicó que la anualidad presupuestal no rige para los recursos derivados de la UPC, pues el legislador no los integró de manera expresa al Presupuesto General de la Nación y en que su naturaleza es parafiscal, con destinación específica para la financiación de servicios de salud de los afiliados.

“Bajo la anterior norma, los recursos que recaudan las EPS, en nombre de la ADRES, y con los cuales se cubren el valor de las UPC, son recursos parafiscales y, por tanto, tienen naturaleza pública y una destinación específica. En consecuencia, incluso una vez la UPC es transferida por la ADRES a las EPS, para efectos de cubrir el aseguramiento en salud de sus usuarios, estas no se pueden considerar como rentas propias de dichas entidades”, indicó el Consejo de Estado.

Actualmente el Gobierno tiene intervenidas a las EPS Nueva EPS, Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud, SOS, Emssanar, Capresoca EPS y Coosalud.