Minutos antes que se conociera que la Fiscalía General de la Nación retiró la solicitud de imputación contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, por el delito de prevaricato por omisión, el funcionario reveló detalles sobre el esquema de seguridad del senador Miguel Uribe y aseguró que todo tendría un trasfondo político.

Además, señaló que el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, estaba detrás de la imputación de la Fiscalía en su contra.

“Nunca me han llamado a escucharme sobre la versión que tiene la Unión Nacional de Protección sobre la manera en que ocurrió el fatídico incidente en que perdió la vida el doctor Miguel Uribe y sus etapas previas. Nosotros hemos entregado información, todos los archivos hemos entregado, pero nunca a mí me han llamado para referirme al tema, lo cual me parece muy curioso y no sé si de pronto hay alguna interés o alguna cosa extraña que esté moviendo a los investigadores.”, dijo

Sobre las supuestas omisiones o descuidos por parte de la entidad a las solicitudes para reforzar el esquema realizadas por el senador, Augusto Rodríguez afirmó esas acusaciones son falsas.

“Es absolutamente falso esa versión de que hubo un descuido. Lo que el abogado Mosquera, que es la persona que ha estado moviendo esto, dijo desde un comité es que Miguel Uribe había realizado 23 solicitudes de reforzamiento del esquema de protección a la Unidad de Nacional de Protección, cosa que es absolutamente falsa porque no reposa ninguna solicitud de reforzamiento del esquema de protección”, explicó.

“Hay otro tipo de documentos, varios, entre otras solicitudes de apoyos cuando iba a viajar, de pronto que si lo podían apoyar en alguna ciudad, pero eso dependía de la disponibilidad de vehículos limitados que no son muchos, y que también dependía que el Congreso hubiera hecho algún punto relacionado con el convenio en cuanto a apoyos de vehículos en ciudades.”, añadió.

Asimismo, señaló que el esquema de seguridad del senador Uribe Turbay era coordinado por la Policía y no por la UNP.

“Él contó siempre con el esquema completo de la Unidad Nacional de Protección, dos vehículos, tres personas de protección, pero además tenía cuatro policías. No dice el doctor Mosquera ni la Fiscalía que el esquema era correcto coordinado por la policía, no por la Unidad Nacional de Protección.”, sostuvo.

Y agregó: “tampoco dicen que Fiscalía que una vez nosotros oficiamos no encontraron ni una sola denuncia por amenazas que hubiera recibido Miguel Uribe Turbay”.

Además, el funcionario manifestó que “desde el principio se quiso mostrar que el presidente Petro estaba detrás o había propiciado o había ambientado un clima de hostilidad y todas esas cosas y que la Unidad Nacional de Protección había omitido y resulta que nunca, nunca omitimos nuestras obligaciones”.

El funcionario reveló que el senador Uribe Turbay había decidido dividir su esquema y otorgar algunas unidades a su esposa, María Claudia Tarazona.

“Lamentablemente, debemos decirlo, el doctor Miguel Uribe dividió su esquema en dos. La mitad del esquema se lo dejó a su señora y la otra mitad la usaba él. Entonces, eso lamentablemente ocurrió y está en los testimonios que nos brindaron los escoltas y nos decían cómo lo dividían, pero eso no lo han tenido en cuenta. Eso es eso es una razón.”, reveló.

Por su parte, reveló que otra de las hipótesis que maneja sobre la reversada imputación por parte de la Fiscalía, estaría relacionada con el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, quien lo señala de espionaje a través de Pegasus.

“Hay alguna presión por parte de personas como, por ejemplo, el doctor Idárraga que ha se ha esforzado en los últimos días por achacarme a mí que desde la Unidad Nacional de Protección lo tenemos chuzado o que manejamos el famoso Pegasus. Él ostentando lo que siempre utiliza para sus cosas, de que su esposa es una alta funcionaria de la Fiscalía, entonces yo no descartaría que pueda de pronto ser una de las de las razones por las cuales se está llevando este proceso de una manera que no es normal”, puntualizó.