Aunque el escándalo de los títulos falsos de Juliana Guerrero ya había rozado la esfera pública, las recientes declaraciones de Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, han dado un giro drástico al caso. Ya no se trata solo de un cartón universitario bajo sospecha, sino de una denuncia frontal sobre una estructura paralela que, según Rodríguez, opera con “tentáculos” en múltiples ministerios y fondos de paz sin que sus protagonistas ostenten cargos oficiales.

En una entrevista con ‘Revista Semana’, Rodríguez relató que su enemistad con Guerrero comenzó cuando, en ejercicio de sus funciones en el Dapre, detectó que la documentación académica de la entonces asesora era inconsistente. Al oponerse a su nombramiento por razones éticas, la funcionaria asegura que se convirtió en el objetivo de una persecución interna.

“Debo decirlo públicamente: al interior del Gobierno, quien denunció que Juliana Guerrero no tenía los títulos profesionales de manera legal fui yo”, afirmó Rodríguez, señalando que esta postura le costó ganar a su “peor enemiga”, quien presuntamente le ha hecho una “guerra fría” desde entonces.

Según la gerente, Guerrero aseguraba ser contadora de la Universidad Popular del César, pero sus títulos aparecieron sospechosamente en menos de 15 días.

Angie Rodríguez denuncia presunta conspiración contra la vicepresidenta Francia Márquez

Uno de los puntos más explosivos de la revelación de la funcionaria ante ‘Semana’ fue el supuesto plan para socavar la posición de la vicepresidenta. Rodríguez sostiene que Guerrero utilizó su cercanía con figuras de poder para desprestigiar a Francia Márquez mediante una estrategia basada en la desinformación.

“Ella se encargó de desprestigiar el nombre de la vicepresidenta Francia Márquez. Envenenaba —no quiero decir concretamente a quién— pero le decía: hay que sacar a la vicepresidenta Francia Márquez, ella no sirve”, reveló la gerente, calificando este actuar como una “red de la conspiración y la mentira”.

Guerrero y su influencia en el Fondo de Adaptación y entidades estatales

La gerente fue más allá al describir cómo Guerrero, a pesar de los cuestionamientos, mantendría una influencia decisiva en la contratación de diversas carteras, incluyendo el Ministerio de la Igualdad y el Fondo Colombia Paz. Además, según la denuncia, Guerrero buscaba expandir su control hacia el Fondo de Adaptación.

“Quería tomarse el Ministerio de la Igualdad y es cuando empieza a tener manos y tentáculos en el Fondo del Ministerio. Tienen un delirio por el poder y la plata”, precisó Rodríguez. Además, aseguró que en el Dapre es “un secreto a voces” que el mando real lo ejerce Guerrero a través de terceros, mencionando que “quien manda es Juliana Guerrero a través de la señora Nohora Mondragón. No disimula nada”.

Rodríguez denuncia presuntos vínculos de Juliana Guerrero con el ELN

Adicional a todo lo anterior, Rodríguez reveló que el comportamiento de Guerrero generaba un clima de intimidación en la Casa de Nariño. Según su testimonio, Guerrero solía ufanarse de tener contactos con grupos armados ilegales para validar su influencia.

“Juliana se ufanaba de tener vínculos con el ELN”, remató la funcionaria, detallando que la exasesora aludía a supuestas “misiones secretas” para justificar su presencia constante en el entorno presidencial. Además, aseguró que en el Dapre es “un secreto a voces” que el mando real lo ejerce Guerrero a través de terceros.

Finalmente, la funcionaria insistió en que el presidente Gustavo Petro fue advertido sobre estas irregularidades mucho antes de que el escándalo mediático estallara. No obstante, Rodríguez afirma que el mandatario prefirió no entrar en detalles en su momento, permitiendo que la situación escalara hasta el punto actual.

“El chisme, la calumnia y la mentira es política de gobierno ejercida por algunos funcionarios y otros, como Juliana Guerrero, que no tienen ningún cargo, pero ella es la que maneja los hilos del poder en varias entidades. Es gravísimo”, concluyó Rodríguez.