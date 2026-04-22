Durante el consejo de ministros de este martes 21 de abril, el presidente Gustavo Petro le ordenó al comisionado de paz, Otty Patiño, revisar las conversaciones con las disidencias de alias Calarcá.

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De acuerdo con el mandatario nacional, estas disidencias “se dedicaron a matar militares y no cumplieron con las metas de erradicación”.

“Le he pedido a Otty Patiño, que no está aquí, que, si el señor Calarcá incumplió los pactos para no quemar la selva y se dedicó a matar soldados o a sus rivales con crímenes de guerra, como el Estado Mayor Central, que es narco, narco, pues no hay paz”, agregó el presidente sobre el tema.

Agregó: “A mí me gustaría hacer la paz, pero la paz tiene que hacerse sobre bases serias, no sobre mentiras”.

Hay que recordar que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ya había solicitado levantar la suspensión de la orden de captura en contra del cabecilla disidente en mención, señalándolo de varios crímenes mientras dialoga con el Gobierno.

Las delegaciones del Gobierno y del Estado Mayor de Bloques y Frente, al mando de Alexander Díaz, o ‘Calarcá’, se reunieron a finales de marzo en los Llanos del Yarí, entre los departamentos del Meta y Caquetá.

Sobre este mismo tema de orden público, el jefe de Estado se refirió al accidente del avión Hércules de la FAC, en Puerto Leguízamo, Putumayo, el pasado 23 de marzo, que dejó a 69 uniformados muertos.

“Lo de Putumayo es municipal, ¿cuánta inversión se le ha hecho al aeropuerto? ¿Qué capacidad tiene un municipio tan pequeño para responsabilizarse de un aeropuerto como ese?”, dijo.