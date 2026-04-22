Con el propósito de garantizar la seguridad de nativos y visitantes en la ciudad de Sincelejo, donde se desarrollará en las próximas horas la Copa Mundial de Sóftbol Masculino Sub-23 WBSC 2026, fue instalado por las autoridades un Puesto de Mando Unificado (PMU).

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La reunión en la que fue activado este espacio tuvo lugar la tarde de este martes 21 de abril en la Sala de Juntas de la sede de la alcaldía y contó con la presencia de Paúl Bernal, delegado de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) y director de este mundial que por primera vez se desarrolla en Colombia y tendrá 12 selecciones en competencia.

La secretaria de gobierno, Lucy Cruz, que lideró la reunión, resaltó la importancia de estar preparados para este evento internacional que pone a la capital de Sucre en la vitrina mundial.

Por su parte Julio Bertel, coordinador de la oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del municipio, tras instalar el PMU, explicó la importancia de dirigir articuladamente las acciones para controlar una emergencia en caso de presentarse.

A la activación del PMU asistieron representantes de la Policía Nacional, Cruz Roja, Defensoría del Pueblo, ICBF, Personería Municipal, Bomberos, Imder Sincelejo, y las secretarías de Infraestructura, Desarrollo Social, Gobierno, Salud, Movilidad, entre otras.

Ya llegaron cinco equipos

En la ciudad de Sincelejo ya están las selecciones de Argentina, Australia, Nueva Zelanda, República Checa y Japón.

Esta última novena llegó al término de la mañana de este martes 21 de abril y desde las 3:00 de la tarde entrenó en la cancha de sóftbol del Club Sincelejo donde además tuvo un amistoso con la selección de Argentina, la primera que arribó a Sincelejo desde el domingo. El encuentro terminó con victoria para Japón, que ratificó su condición de subcampeón del mundo ante una Argentina siempre competitiva.

Japón, medalla de plata en el más reciente mundial, y Argentina, medalla de bronce en esa misma cita disputada en Paraná (Argentina), ofrecieron un espectáculo que anticipa la intensidad y calidad del torneo que está por comenzar.